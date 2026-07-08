Entre la UE y Reino Unido
El tratado sobre Gibraltar se firmará el 14 de julio en Bruselas
Así lo ha anunciado el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, que viajará a la capital comunitaria europea para asistir al acto
EFE
El tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido será firmado de forma oficial el martes de la próxima semana, 14 de julio, en Bruselas, según ha anunciado el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo.
Una vez rubricado este acuerdo está previsto que se implemente de forma provisional a partir del día siguiente en la zona fronteriza, donde desde hace décadas se levanta la verja de separación entre Gibraltar y España. Durante una intervención en el Parlamento gibraltareño, Picardo detalló además que viajará a la capital comunitaria europea para asistir al acto de firma del acuerdo.
El Gobierno de Gibraltar presentó la semana pasada las medidas de seguridad reforzadas que ya están en vigor en la frontera y publicó recreaciones artísticas de cómo quedará la zona fronteriza una vez que el tratado entre la UE y el Reino Unido sea implementado.
Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón, especialmente por parte de los miles trabajadores transfronterizos.
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