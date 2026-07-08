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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El cadáver del que fuera líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, llega a Irak, en preparación para el cortejo fúnebre al día siguiente, que comenzará en las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán.

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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