Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en IbizaMiguel Tur ContrerasInfraestructuras en FormenteraSargantana Power
instagramlinkedin

Reino Unido

El líder populista británico Nigel Farage anuncia su dimisión como diputado

La iniciativa pretende zanjar la controversia que rodea a la formación y medir el respaldo ciudadano en un momento de máxima presión política

El líder de Reform UK, Nigel Farage, durante una conferencia el Londres.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, durante una conferencia el Londres. / TOLGA AKMEN / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El político británico Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, anunció este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a las elecciones parciales en su circunscripción y reafirmar su apoyo en las urnas tras varios escándalos sobre financiación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents