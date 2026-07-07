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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
El cadáver del que fuera líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, llega a Irak, en preparación para el cortejo fúnebre al día siguiente, que comenzará en las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
El presidente libanés se reunirá con Trump
El presidente libanés, Joseph Aoun, se prepara para viajar a Washington a finales de julio para reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, mientras los ataques casi diarios en la frontera sur debilitan el ya frágil acuerdo alcanzado con Israel el pasado 26 de junio. En una entrevista con el diario libanés An-Nahar, Aoun señaló que el viaje se produce tras una conversación telefónica "positiva" de 17 minutos entre ambos líderes el domingo y tendrá como objetivo ultimar el acuerdo marco con Israel y preparar el inicio del patrocinio y la supervisión estadounidense en el sur del país, feudo de la milicia chií libanesa Hizbulá.
Israel acusa a Hamás de ceder la Administración de Gaza para "evitar su propio desarme"
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este lunes que la disolución del Gobierno del grupo islamista Hamás en Gaza, para dar paso al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) previsto en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una estrategia para "evitar su propio desarme" y mantener su control militar sobre el enclave.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Saar acusó a Hamás de querer "replicar el modelo de (el grupo chií libanés) Hizbulá" en Gaza para que un gobierno tecnocrata se encargue de la gestión de los servicios públicos mientras el grupo islamista conserva "el control de las armas".
Netanyahu dice que Turquía es una amenaza y EEUU no debería venderle cazas F-35
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que Turquía es una amenaza para la OTAN y Estados Unidos no debería venderle cazas F-35, ya que eso desestabilizaría el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio.
En una entrevista con el canal Fox News, Netanyahu dijo que el gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está "infectado por los Hermanos Musulmanes", y "pide abiertamente la aniquilación de Israel, ocupa la mitad de Chipre -un país miembro de la OTAN (sic)- y amenaza a Grecia, otro miembro de la OTAN. Y habla abiertamente de conquistar Jerusalén".
Palestina tilda de "trampas mortales" los controles de Israel en Cisjordania tras la muerte de un bebé
El Gobierno palestino ha denunciado este lunes que los puestos de control y barricadas levantadas por el Ejército de Israel en carreteras de Cisjordania suponen "trampas mortales", tras la muerte de un bebé palestino de cuatro meses que no pudo llegar a tiempo a un hospital a causa de los retrasos causados por la retención "durante más de una hora" del vehículo en el que estaba siendo trasladado.
El Ministerio de Exteriores palestino ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que estos controles son "herramientas usadas por las autoridades israelíes de ocupación para oprimir y asesinar al pueblo palestino y atentar de forma deliberada contra su vida", siendo "el atroz crimen" de la muerte de Ahmed Maruf Zaid "el ejemplo más reciente" de esta situación.
El Líbano pide presionar a Israel para detener la destrucción y la ocupación en el sur
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el del Parlamento libanés, Nabih Berri, reclamaron este lunes una mayor presión sobre Israel para que retire sus tropas de las zonas que aún ocupa en el sur del país y ponga fin a sus operaciones de "destrucción y demolición sistemática" de los pueblos de la zona.
Durante una videoconferencia con el Grupo de Trabajo Estadounidense para el Líbano, Aoun afirmó que la permanencia de las tropas israelíes impide el despliegue del Ejército libanés y obstaculiza el establecimiento de las bases para una paz "justa y duradera", según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).
El organismo tecnócrata palestino que gobernará Gaza se muestra "totalmente preparado" para asumir su papel
El economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath, quien encabeza el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), ha recalcado este lunes que el organismo está "totalmente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales" tras el anuncio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la disolución del organismo gubernamental que rige los designios de la Franja de Gaza desde hace cerca de dos décadas.
"El CNAG está plenamente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales tan pronto como se den las condiciones necesarias y se apliquen las medidas que faciliten su labor", ha dicho Saath, quien ha recalcado que "los requisitos esenciales para un funcionamiento efectivo del comité incluyen la existencia de una única autoridad rectora que opere bajo un marco jurídico único con un mandato claro, y un aparato de seguridad unificado que rinda cuentas ante dicha autoridad".
La Junta de Paz afirma que juzgará el traspaso de poderes en Gaza "a partir de acciones, no de promesas"
La Junta de Paz que encabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que "toma nota" del anuncio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la disolución del organismo gubernamental que rige los designios de la Franja de Gaza desde hace cerca de dos décadas y ha subrayado que juzgará el traspaso de poderes a un organismo tecnócrata encabezado por palestinos "a partir de acciones, no de promesas".
"Hemos tomado nota del anuncio de hoy sobre la disolución del Comité de Emergencia en Gaza. En última instancia, nuestra evaluación se basará en acciones, no en promesas, para atender las necesidades críticas del pueblo de Gaza", ha dicho el organismo, que ha resaltado que "las decisiones deben ser exhaustivas con respecto a los requisitos establecidos en la hoja de ruta para el avance de la gobernanza, la seguridad y la transición en Gaza".
Al menos cuatro muertos en un ataque israelí contra un coche en el sur del Líbano
Al menos cuatro personas murieron este lunes, entre ellas una directora de una escuela infantil, por el ataque de un dron israelí contra el vehículo en el que circulaban por una carretera de la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, tras una semana de relativa calma y con bombardeos puntuales, informaron fuentes oficiales.
"Un dron israelí perpetró una masacre al atacar un vehículo todoterreno tipo Jeep Cherokee en la carretera de Nabatieh al Fawqa, causando la muerte de cuatro personas", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.
Millones de iraníes participan en la procesión fúnebre de Alí Jameneí en Teherán
Millones de iraníes participaron este lunes en la procesión fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí, con gritos de venganza por su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero.
La procesión comenzó a primera hora de la mañana en la avenida Damavand y avanzó por las plazas de Imán Hosein y Engelab hasta la emblemática plaza Azadi, en un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros que atraviesa la capital de este a oeste.
La disolución de Hamás
Una fuente de Hamás en El Cairo informó este lunes a EFE que el liderazgo del grupo palestino está en camino de anunciar la disolución del llamado "Comité de Seguimiento de la Labor Gubernamental", su gobierno de facto en la Franja de Gaza. La fuente, que pidió el anonimato, afirmó que la disolución se produciría este mismo lunes y sería una medida para facilitar la entrada al territorio palestino del Comité de Administración de Gaza, el grupo técnico creado tras el acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para gestionar el territorio pero que aún no ha recibido la autorización para entrar en la zona.
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