Rutte promete una lluvia de "miles de millones de dólares" en gasto en defensa y agradece la presión de Trump a los aliados europeos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha prometido este lunes, en la rueda de prensa previa a la cumbre anual de la alianza en Ankara, la firma de decenas de contratos por valor de "miles de millones de dólares" sobre todo durante un congreso armamentístico que tendrá lugar este martes por la mañana, pocas horas antes de que los 32 jefes de Estado y de gobierno de la OTAN aterricen a la capital de Turquía.

El encuentro central de la cumbre se celebrará durante la mañana del miércoles. "Anunciaremos nuevos contratos por decenas de miles de millones de dólares que nos permitirán dotarnos del equipamiento esencial para la disuasión y la defensa", ha declarado Rutte, antes de insistir en que Rusia sigue siendo, ahora mismo, "la mayor amenaza de la seguridad europea".

"Sus amenazan son reales, y Rusia continúa amenazando a Ucrania. Kiev necesita nuestro apoyo, sobre todo en defensa aérea. Queremos y debemos seguir recordándole al presidente(Vladímir) Putin que somos firmes en nuestro compromiso con la defensa de Ucrania", ha dicho Rutte, que se reunirá este martes con el presidente Volodímir Zelenski, también invitado a la cumbre de la OTAN en Turquía.

También viaja a Ankara el presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, que no participará en la cumbre de la OTAN pero sí se reunirá cara a cara con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Más dinero

La rueda de prensa de Rutte, sin embargo, se ha centrado sobre todo en celebrar el compromiso de los países europeos en aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB en 2035, como fue acordado en la cumbre del año pasado.

El ex primer ministro holandés y ahora secretario general de la OTAN no se ha ahorrado los halagos a Trump, a quien en el pasado ha llamado "papá". "EEUU está insistiendo, y es una palabra que se queda corta, en que los aliados inviertan más en defensa. Y esto es algo positivo. Creo que es positivo que el presidente estadounidense esté focalizado en esto. Italia, España y Canadá están invirtiendo más, y en parte es por la amenaza que supone Rusia. Pero también ayuda el factor Trump, que es muy importante", ha dicho Rutte este lunes.

"La OTAN está en un momento de transformación. La organización de hace cinco años no era sostenible. No era sostenible que un país a 2.000 kilómetros de distancia tuviese que defender esta región. Ahora estamos cambiando este equilibrio. Washington aún da apoyo, pero Europa debe tener un papel mucho más importante en su propia seguridad. Queremos una Europa más fuerte, y una OTAN más fuerte. Y esto pasa por transformar nuestro poder económico en militar", ha continuado el holandés.

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La cumbre, sin embargo, se prevé tensa al extremo. No está prevista —por el momento— una reunión bilateral entre Trump y el presidente español, Pedro Sánchez. Pero el republicano, en los últimos días, no solo ha multiplicado sus quejas a España, sino también a la Italia de Georgia Meloni. Este domingo, el multimillonario estadounidense publicó una imagen en redes sociales en la que se burlaba de Meloni asegurando que necesita "una orden de alejamiento" de ella. Tras la cumbre del G7 en Évian, el magnate aseguró que la primera ministra le había "suplicado" una foto juntos. "Ni yo ni Italia suplicamos nunca", respondió entonces Meloni.