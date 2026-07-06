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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Millones de iraníes han despedido ya en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei
Serán seis días de ceremonias en cinco localidades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Muere un bebé palestino en un control militar israelí
Un bebé palestino de cuatro meses ha fallecido este domingo, después de que el Ejército de Israel haya impedido su paso para llegar a un centro hospitalario en un puesto de control militar sito a la entrada de la localidad de Deir Ammar, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala. "Los médicos han anunciado el fallecimiento del bebé Ahmed Maruf Zaid, después de que las fuerzas de ocupación impidieran su traslado al hospital durante más de una hora en el control militar de la entrada de Deir Ammar", ha lamentado la gobernadora de Ramala, Laila Ganam, en un mensaje en redes.
El Ejército israelí ataca y "neutraliza" a una supuesta célula de Hizbulá en el Líbano
El Ejército israelí atacó y "neutralizó" este domingo a una supuesta célula del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano, según afirmó en un comunicado. "Hoy, domingo, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron una célula terrorista de Hizbulá que operaba en motocicletas en la zona de Al Uqayda, adyacente a la zona de seguridad donde operan las tropas", sostiene la nota castrense, que añade que su actividad representaba "una amenaza para los soldados". "Tras la identificación, las FDI llevaron a cabo un ataque preciso contra los terroristas para neutralizar la amenaza", afirma el comunicado de los militares, sin precisar el número de personas atacadas ni añadir información sobre si perdieron la vida.
Qatar anuncia la reanudación de las actividades de navegación y la reapertura del comercio marítimo con Irán
El Ministerio de Transportes de Qatar ha levantado este domingo las restricciones parciales a la navegación que impuso el lunes tras la muerte de uno de sus ciudadanos en el mar por heridas de metralla durante "operaciones militares en la región" en el marco de la guerra de Irán.
"Las actividades de navegación marítima ahora pueden reanudarse con normalidad para todo tipo de embarcaciones y buques marítimos, a partir de la fecha de este anuncio", ha informado el Ministerio de Transportes qatarí en un comunicado publicado este sábado.
El Ministerio "insta a todos a cumplir con las regulaciones e instrucciones marítimas vigentes, para garantizar los más altos niveles de seguridad en todos los viajes", añade el comunicado.
Netanyahu avisa que no habrá esfuerzo de reconstrucción en Gaza mientras Hamás no se desarme
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado este domingo a la comunidad internacional que no permitirá la reconstrucción de la Franja de Gaza, devastada tras meses de bombardeos israelíes, sin garantías de que las milicias de Hamás han quedado completamente desarmadas.
Netanyahu ha rechazado tajantemente una información publicada esta semana por el diario 'Israel Hayom' que apuntaba a la puesta en marcha un programa piloto para gestionar "refugios humanitarios", prolegómeno de viviendas estables, en zonas de la Franja de Gaza que no están bajo el control de Hamás, como Tel Sultan, cerca de Rafá, en el sur del enclave, bajo control del Ejército israelí.
Netanyahu ha cerrado la puerta a esta opción. "No habrá reconstrucción en Gaza sin desmilitarizar la Franja", ha dicho el primer ministro al comienzo de la reunión semanal del Consejo de Ministros.
Fervor religioso y llamadas a matar a Trump en los masivos rezos por Alí Jameneí en Teherán
Docenas de miles de personas participaron este domingo en los rezos por el líder supremo Alí Jameneí en Teherán, en un acto lleno de fervor religioso y con llamadas de "muerte a Trump", en la segunda jornada de los funerales públicos del dirigente asesinado por Estados Unidos e Israel. Desde primera hora de la mañana no cabía un alma en la mezquita Mosala de Teherán con una mayor asistencia que el sábado, con personas por los pasillos de la enorme edificación y sin espacio en el patio principal.
Ondeaban banderas rojas, había puños alzados en lo que se ha convertido en un símbolo del religioso y resonaban las habituales consignas de "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel", pero también gritos de "muerte a Trump", todo ello en un ambiente cargado de devoción religiosa.
Junto con las decenas de miles de participantes acudieron al rezo dirigido por el ayatolá Jafar Sobhani, de 97 años, los principales dirigentes del país como el presidente, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, o el comandante de la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi.
Millones de iraníes han despedido ya en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei
Millones de iraníes han presentado ya sus respetos a los restos mortales del ayatolá Alí Jamenei en Teherán, según estimaciones de medios oficiales del país al comienzo este domingo del segundo día de exequias en la Gran Mosalla de la capital iraní, mientras las autoridades ultiman los preparativos de la multitudinaria procesión del lunes en las calles de la ciudad, y a la que podrían acudir hasta 20 millones de personas.
Los restos mortales de Jamenei y su familia, muertos el 28 de febrero por un bombardeo de aviones israelíes sobre Teherán, en el comienzo de la guerra de Irán, llevan reposando desde el sábado en la Gran Mosalla, completamente abarrotada desde primera hora de la mañana de ayer, en el comienzo de un largo funeral de estado.
Tras la procesión en Teherán, los restos mortales de Jamenei serán trasladados a la ciudad santa de Qom, de ahí a los sitios sagrados de Kerbala y Nayaf, en Irak, y finalmente regresarán a suelo iraní, donde recibirán última sepultura el jueves en el santuario del imán Reza en Mashhad, también ciudad natal de Jamenei.
Islamabad y Bürgenstock se perfilan como sede de una nueva ronda técnica entre EEUU e Irán
Islamabad aparece como la sede más probable de la próxima ronda de negociaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán, prevista para el 11 de julio, aseguraron este domingo medios pakistaníes, que citan fuentes diplomáticas.
"Hay dos posibles sedes para las conversaciones técnicas: Islamabad y el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza", señaló el diario pakistaní Dawn citando a una fuente diplomática. "No obstante, Islamabad es la opción más probable", agregó.
Según esto, las conversaciones estarán centradas en el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones y los activos iraníes congelados en el extranjero, además de asuntos de seguridad regional como la estabilidad en el estrecho de Ormuz y el mantenimiento del alto el fuego alcanzado recientemente en el Líbano.
Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos
Irán celebró el rezo fúnebre por el asesinado líder supremo Alí Jameneí que contó con la participación de decenas de miles de personas, entre ellas altos cargos del país, en el segundo día de los funerales públicos en el que resonaron las llamadas de venganza contra Estados Unidos e Israel.
Al menos dos muertos por ataques con drones israelíes en Gaza pese al alto el fuego
Al menos dos civiles palestinos han fallecido y un número aún por determinar han resultado heridos, algunos de ellos en estado crítico, este sábado por la noche en ataques con drones perpetrados por las fuerzas israelíes en zonas del norte y centro de Gaza, tras los al menos diez ataques israelíes registrados a lo largo de la jornada en el enclave palestino a pesar del alto el fuego en vigor desde el 11 de octubre de 2025.Un palestino ha muerto después de que un dron israelí atacara a un grupo de personas cerca del cruce de Asqula, en el este de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas a la agencia palestina de noticias Wafa.Otro civil ha perecido en un ataque separado, en el que varias personas más han resultado heridas de diversa consideración, después de que otro dron israelí impactara en una zona cercana a la rotonda de Abu Sharkh, al oeste del campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según las mismas fuentes.
Egipto dice que multiplicará los esfuerzos para eliminar los obstáculos al plan de paz para Gaza
El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, aseguró este sábado que su país multiplicará sus esfuerzos junto con Catar y Turquía, también mediadores clave, para eliminar los obstáculos que dificultan el avance de las negociaciones para implementar el plan de paz para Gaza, auspiciado por Estados Unidos. "Egipto intensificará sus contactos con los hermanos en Catar y Turquía, así como con las facciones palestinas, en particular (el grupo islamista) Hamás, hasta que alcancemos un acuerdo sobre los puntos clave" que siguen pendientes, dijo Abdelaty en una rueda de prensa en El Cairo tras una reunión con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica. El jefe de la diplomacia egipcia explicó que esos "puntos clave" son la desmilitarización de Gaza y la retirada israelí del enclave palestino, que aún obstaculizan las negociaciones para completar la primera fase del plan de paz e iniciar las conversaciones sobre la segunda etapa.
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