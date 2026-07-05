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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Muere un bebé de seis meses en un ataque ucraniano con drones en la región de Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque atribuido a las fuerzas ucranianas en Crimea
Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave, a causa de un ataque que las autoridades prorrusas de Crimea han atribuido este domingo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el norte de la península.
El gobernador de Crimea, Serguei Aksionov, ha confirmado el balance de víctimas a través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, en el que ha señalado que el incidente se ha producido como consecuencia de otra agresión del Ejército "enemigo".
Posteriormente, Aksiónov ha publicado un comunicado en el que ha indicado que, "en el norte de Crimea, como resultado de un nuevo ataque enemigo, una persona ha muerto" y "otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave".
Putin reitera en conversación telefónica con Trump que Rusia tomará todo el Donbás
El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con ocasión del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que recalcó que Rusia tomará todo el Donbás pese a los esfuerzos de Ucrania, según informó este domingo el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov. "Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", aseveró Ushakov en rueda de prensa telefónica, al informar sobre la conversación. El asesor de Putin señaló que "una etapa importante de la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk fue el establecimiento del control sobre un bastión tan importante para el Ejército ucraniano como Kostiantínifca", cuya toma fue anunciada este viernes por el Kremlin.
Ucrania afirma que mantiene el control de la estratégica localidad de Konstantinovka pese al anuncio ruso de su ocupación
El Ministerio de Defensa ruso informó este sábado de la toma de varias localidades en las regiones de Donetsk y Járkov en el marco de la ofensiva militar en el este de Ucrania. Entre ellas, el Ejército ruso aseguró haber conqusitado la estratégica localidad de Konstantinovka, uno de los puntos que sirven a Kiev de barrera contra las ambiciones de Moscú de ocupar por completo el Donbás.
Zelenski pide a Merz mayor apoyo para defensa aérea contra misiles rusos
Dos días después del ataque masivo con misiles rusos contra Kiev, que se saldó con 30 muertos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha conversado con el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre las necesidades de defensa aérea de Ucrania.
"Los misiles para los sistemas Patriot son actualmente la máxima prioridad", ha escrito Zelenski en las redes sociales tras la llamada telefónica.
La conversación se ha centrado en cómo conseguir más munición para los sistemas de defensa aérea Patriot. "Con sus ataques con misiles contra Ucrania, Rusia está jugando su última carta. No le quedan otras opciones para prolongar la guerra", ha sostenido Zelenski.
Albares dice que el futuro de Ucrania está en Europa y apoya su búsqueda de paz y libertad
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que "España está con el pueblo de Ucrania en su persecución de la paz y la libertad" y ha añadido que el futuro de ese país "reside en Europa".
Así lo ha dicho Albares en un mensaje divulgado en la mañana de este sábado, en respuesta a otro tuit de su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha.
En ese primer mensaje, el canciller ucraniano recordaba su conversación con el ministro español sobre el último ataque ruso a su país y agradecía a Albares sus palabras de solidaridad y apoyo para el pueblo ucraniano.
Claves de cumbre de la OTAN 3.0: más gasto militar, Ucrania y tensión entre EEUU y Europa
La transición hacia la llamada 'OTAN 3.0' -en la que Europa debe asumir más porcentaje del gasto en defensa- y la guerra de Ucrania son los temas centrales de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, que estará marcada por las tensiones entre Estados Unidos y Europa.
La cumbre, que se celebrará los días 7 y 8 de julio en Ankara (Turquía), se prevé como un punto de inflexión hacia una nueva OTAN, en un momento en el que Europa está afrontando su mayor rearme desde el final de la Guerra Fría.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asistirá al encuentro, en el que se espera que los aliados recuerden que se mantienen firmes en el respaldo a Ucrania.
Ucrania asegura haber eliminado casi el 43% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia
Ucrania aseguró este sábado que ha eliminado con sus ataques de largo alcance contra territorio ruso para mermar la maquinaria bélica del Kremlin casi el 43 % de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia.
El Estado Mayor General de Ucrania indicó en un mensaje de Telegram que los ataques han conseguido paralizar un "récord" de capacidades petroleras rusas.
"Como resultado de los ataques, ha quedado fuera de servicio el 42,74 % de la capacidad total proyectada de refinación de petróleo de Rusia", sostuvo.
Ataques ucranianos dañan terminal petrolera en San Petersburgo y dejan sin luz Bélgorod
Los ataques ucranianos de la pasada madrugada contra Rusia dañaron una terminal petrolera en San Petersburgo, ya atacada en junio, y dejaron parcialmente sin luz la capital de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.
"Las fuerzas de defensa antiaérea repelieron un ataque con drones enemigos en San Petersburgo y la región de Leningrado. El ataque impactó en el territorio de una terminal petrolera en el distrito de Kirovski de San Petersburgo", informó el gobernador de la segunda ciudad más grande del país, Alexandr Beglov, en redes sociales.
Según vídeos que circulan por la red, se aprecian varias columnas de humo que salen desde la terminal, ya atacada a principios de junio coincidiendo con el foro económico de San Petersburgo.
Ucrania niega que la estratégica ciudad de Konstantinovka haya caído en manos de Rusia
El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha desmentido este sábado el anuncio realizado hace 24 horas por el Kremlin sobre la conquista rusa de la estratégica ciudad de Konstantinovka, en la región de Donetsk, en el este ucraniano.
Frente a la declaración realizada el viernes por el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Kovalev, ha asegurado al diario 'Pravda' que sus fuerzas en la ciudad están resistiendo los envites de los efectivos rusos en los alrededores y de grupos de saboteadores en el interior de la urbe.
"Durante el 3 de julio, el enemigo llevó a cabo 11 operaciones de asalto, pero no obtuvo ningún éxito. En cambio, el enemigo, y no por primera vez, recurre a la difusión de desinformación y noticias falsas por parte de sus más altos funcionarios", ha manifestado el comandante.
Rusia anuncia la toma de la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka
La estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka ha sido tomada por las fuerzas rusas, según anunció este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al informar sobre una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con el jefe del Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov, sobre la situación en el frente de batalla.
"La ciudad había sido convertida de facto en una fortaleza inexpugnable a la vista del régimen de Kiev, pero gracias al heroísmo de nuestros militares ha sido totalmente liberada", aseveró en rueda de prensa telefónica el portavoz de la Presidencia rusa.
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