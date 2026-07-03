Empresarios se niegan a contratar a migrantes en el proceso de regularización: "Sin el permiso definitivo no hay contrato"

La admisión a trámite de la solicitud del proceso de regularización implica un documento con la expedición de un NIE provisional que permite trabajar con contrato mientras se tramita el expediente. Este modelo, diseñado para que las personas que cumplen los requisitos de la regularización extraordinaria trabajen de forma regular apenas dos semanas después de presentar la solicitud, debe tener a las empresas como principal aliado.

Así, apenas unos días después de que haya finalizado el plazo de presentación (que ha concluido con 167.286 solicitudes en la Comunitat Valenciana y con 1.174.978 en toda España) las entidades sociales instan a los empresarios a contratar a los migrantes con el documento de "admisión a trámite" y a la Administración a que "acelere" los plazos en la expedición de este documento porque hay demora.

La teoría está clara, pero la práctica es diferente. Levante-EMV entrevista a varios migrantes que relatan las dificultades que están teniendo a la hora de regularizar su situación laboral con el documento expedido. Uno de ellos es Hugo Díaz, ingeniero industrial y diseñador gráfico de 46 años, y Rocío Barbosa, fisioterapeuta de 47 años, ambos de Colombia. El matrimonio explica su experiencia mientras espera la resolución de su expediente ya que, de momento y con el NIE provisional, la respuesta laboral es "hablamos cuando tengas el documento definitivo".

"Estoy en Valencia desde octubre de 2023. Vine solo, con un visado con opción a trabajo para hacer un máster en Dirección de negocios Digitales en la Universitat Politécnica de València. Era la primera vez que la familia se separaba y lo pasamos mal. Mi visado permitía un contrato de 30 horas semanales y me explicaron que en España los contratos son de 40 horas semanas o a tiempo parcial algo que a las empresas no les convenía. No he parado de trabajar pero me costó mucho conseguir los contratos. He trabajado de ingeniero en economía sumergida y de otras muchas cosas que nada tienen que ver ni con mi formación ni con mi profesión y eso que tengo dos, una rama técnica y otra artística", explica el hombre.

Hugo Díaz es ingeniero industrial y diseñador gráfico. / Francisco Calabuig / LEV

Hugo Díaz fue renovando su visado y sus permisos temporales hasta que le recomendaron una abogada en aras de conseguir la documentación de forma definitiva ya que, además, su mujer y sus dos hijos, uno de 18 años y otro de 6 (con un diagnóstico de autismo), ya estaban en València. "Lo dejé en manos de una abogada y ese fue mi error. La renovación no me llegaba y es que a la abogada se le había pasado el requerimiento de Extranjería que concede un plazo de 10 días para pagar la tasa y quedé en situación irregular en noviembre de 2025 y sin saberlo", explica el hombre que enteró de esta situación prácticamente a la vez que la empresa que lo tenía contratado como chófer. "Me despidieron, claro, porque me había quedado en situación irregular".

Esta familia fue una de las primeras en presentar su solicitud para acogerse a la regularización extraordinaria. A los tres días de que se abriera el plazo presentaron la documentación. Al matrimonio ya les ha llegado la "admisión a trámite", pero el hijo mayor, Samuel, sigue a la espera con el tiempo en contra. El 6 de julio concluye el plazo para presentar el número de NIE provisional que le permita estudiar el Grado Superior de Medicina Nuclear en el que se ha inscrito y al que solo le falta completar esa casilla.

Y aún así, Hugo Díaz afirma que la respuesta a todas las ofertas de empleo que ha visto ha sido la misma: "Cuando tengas la documentación definitiva volvemos a hablar porque este documento es provisional".

"No voy a invertir en ti 600 euros si el NIE no es definitivo", le dijo su jefe a Paula

Esta también ha sido la respuesta que le ha dado su jefe a Paula (nombre ficticio), una mujer colombiana de 33 años que lleva más de dos trabajando los fines de semana en hostelería y que ya ha recibido ese NIE provisional que le permite trabajar con contrato. "Trabajo de viernes a domingo a 5 euros la hora. En cuanto recibí la documentación se lo dije a mi jefe y me respondió que hasta que no tuviera el documento definitivo nada de nada. Que no iba a invertir 600 euros en mí para que luego me denegaran el permiso. Así me lo dijo, y me conoce desde hace más de dos años", explica la mujer, que muestra su teléfono móvil con el documento de "admisión a trámite" pero rechaza dar sus datos y mostrar su rostro "por miedo a represalias".

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Desde el Movimiento Regularización Ya explican que el documento de admisión a trámite lleva un número de NIE provisional "que luego será el definitivo. La persona afectada debe pedir también un número de la seguridad social y con eso ya se puede trabajar de forma legal. Pero hay empresarios que se muestran temerosos o que no aceptan ese documento y están dejando a las personas en un limbo injusto. Para ellos el tiempo empieza a correr desde el mismo momento que presentan la solicitud. Luego tendrán que renovar ese permiso en función de ese momento y se valorará el tiempo cotizado. Para el documento de admisión hay un plazo de 15 días que se incumple, y para la resolución definitiva en teoría hay 3 meses pero es más que posible que también se incumpla. Eso lo debe tener en cuenta el Gobierno y los empresarios deben contratar con un documento que está avalado y previsto para ese fin".