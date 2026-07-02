En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Muere un bebé de seis meses en un ataque ucraniano con drones en la región de Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Objetivos militares en Kiev
Rusia atacó durante la pasada noche objetivos militares en Kiev, que incluyeron una fábrica de componentes de misiles ucranianos, almacenes de drones suministrados por Occidente y otras empresas vinculadas al complejo industrial militar ucraniano, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "En Kiev fue atacada la planta de Radioniks, dedicada al ensamblaje de componentes radioelectrónicos", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.
Sube a 13 el número de víctimas mortales
Al menos 13 personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas esta madrugada contra la capital ucraniana, según el balance provisional publicado en redes sociales por el Servicio de Emergencias de Ucrania.
El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital. Además, cifró el número de hospitalizados en setenta.
Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.
Ucrania ataca una refinería en Nizhni Nóvgorod, 450 kilómetros al este de Moscú
Ucrania atacó hoy con drones una refinería de Lukoil en la localidad de Kstovo, en la región de Nizhni Nóvgorod, ubicada a unos 450 kilómetros al este de la capital rusa, causando la muerte de una persona e hiriendo a cuatro más.
Según informó en MAX el gobernador local, Gleb Nikitin, a consecuencia del ataque murió una persona y otras cuatro resultaron heridas, una de las cuales requirió de hospitalización.
Nikitin indicó que durante la noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 30 drones ucranianos. La caída de fragmentos de drones causó "daños no críticos" a una instalación industrial y varias viviendas, sostuvo, sin dar más detalles.
Mueren al menos 10 personas y una treintena resultan heridas en un ataque masivo ruso contra Kiev
Al menos diez personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas esta madrugada contra la capital ucraniana, según ha informado en redes sociales el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.
El edil dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital.
Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.
Zelenski urge a la UE desde Dublín a impulsar su adhesión y adoptar más sanciones a Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, urgió este miércoles a la Unión Europea (UE) a adoptar más sanciones contra Rusia para forzar a Moscú a poner fin a la guerra, así como a abrir nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión de su país al bloque, tareas en las que Irlanda, que hoy asume la presidencia del consejo de la UE, se ha comprometido a trabajar.
Zelenski hizo este llamamiento desde Dublín, donde participó en los actos de inauguración de la presidencia irlandesa, que comienza hoy y terminará el 31 de diciembre, junto a miembros del Gobierno del país y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
EEUU asegura que continuará vendiendo armas a aliados para donar a Ucrania
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, afirmó este miércoles que su país continuará como hasta ahora vendiendo armamento a países aliados para destinar a Ucrania a través de la llamada iniciativa PURL impulsada por la Alianza Atlántica.
"Estados Unidos, como siempre digo, no va a desaparecer. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperamos que nuestros aliados se unan a nosotros en ese esfuerzo", indicó Whitaker en una rueda de prensa telemática previa a la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara.
Rusia ganó en el mes de junio 84 kilómetros cuadrados adicionales de territorio ucraniano
El Ejército ruso se hizo en el mes de junio con el control de 84 kilómetros adicionales de territorio ucraniano, según la plataforma de análisis militar ucraniana DeepState, que ofrece cada mes el balance de suelo conquistado por las fuerzas rusas en Ucrania.
DeepState atribuye en su canal de Telegram estas conquistas rusas a los avances de las fuerzas del Kremlin cerca de Kostiantínivka, en la región oriental de Donetsk, en zonas fronterizas de Ucrania con Rusia y en Guliaipole, en el sureste. En el mes de mayo, Rusia se hizo con el control de 14 kilómetros cuadrados, según los cálculos de DeepState, en lo que supuso un récord negativo para las fuerzas del Kremlin desde octubre de 2023.
Seis muertos en ataques rusos a las regiones de Odesa, Járkov y Jersón
Seis personas murieron este miércoles en ataques rusos con misiles o drones contra las regiones ucranianas de Odesa, Járkov y Jersón, según informaron las autoridades de estas tres zonas de Ucrania.
En la región de Odesa, en el sur de Ucrania, un ataque ruso con un misil balístico mató a dos personas e hirió a más de una decena, según informó su gobernador, Oleg Kiper, que explicó sin dar más detalles sobre la naturaleza del objetivo que el ataque iba dirigido contra una infraestructura industrial.
Tokio reafirma su apoyo a Kiev
El Gobierno de Japón reafirmó este miércoles su apoyo a Kiev durante la visita a Tokio del ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.
El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo al inicio de la reunión con su homólogo que seguirán colaborando con la comunidad internacional para promover el apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia, según recoge el diario Nikkei.
Por su parte, Sibiga agradeció a Japón su "apoyo a gran escala desde el inicio de la agresión de Rusia" y apuntó a que la seguridad en Europa y en el Indopacífico, así como la seguridad de Kiev y Tokio, "están directamente relacionadas".
Rusia prosigue su ‘guerra a las gasolineras’ con cinco ataques en un día en Dnipropetrovsk
Las fuerzas rusas continúan destruyendo gasolineras ucranianas en regiones fronterizas o del frente para socavar la logística ucraniana cerca de las zonas de combate, y durante esta madrugada atacaron cinco estaciones de servicio en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, según informaron las autoridades regionales.
Una mujer murió en estos ataques y otras tres personas resultaron heridas, según dijo en su canal de Telegram el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.
Las fuerzas rusas también han alcanzado en las últimas horas otras tres gasolineras en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia y por la que pasa el frente, y al menos una estación de servicio en la vecina Sumi, que también limita con la Federación Rusa y tiene presencia de fuerzas de ocupación rusas, según han informado las autoridades regionales.
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis
- Un nuevo paseo para la puesta de sol más famosa de Ibiza
- Una testigo del accidente en la rotonda de es Botafoc de Ibiza: 'Pasó a dos metros de mí, iba como a 150 kilómetros por hora y voló hasta el banco
- Viajar entre islas desde 9,5 euros: la nueva oferta en avión para residentes de Ibiza
- Un trabajador de mantenimiento de las ambulancias de Ibiza, en estado grave tras sufrir un golpe de calor
- Homenaje al ceramista de Ibiza Antoni Ribas Costa: «‘Toniet’ nos ha enseñado a trabajar desde el corazón y la humildad»
- Miles de pasajeros de tres cruceros vuelven a provocar el caos en es Botafoc