Keiko Fujimori es la ganadora inapelable del segundo turno electoral en Perú

Keiko Fujimori serpa la nueva presidenta peruana. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó su largo escrutinio y la líder de Fuerza Popular obtuvo el 50,13 % de votos, contra el 49.86 % de su rival de centroizquierda, Roberto Sánchez. El resultado es inapelable porque contempla la resolución de las impugnaciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Si bien la JEE proclamará a la hija del ex autócrata la semana venidera, se trata de una mera formalidad. El propio Sánchez admitió la derrota. La derechista Fujimori asumirá el 28 de junio, día que el apellido que dividió a los peruanos durante la década del noventa, volverá a instalarse en el Palacio Pizarro.

"Esperamos la proclamación con mucha humildad, prudencia y responsabilidad", dijo Keiko, como la llaman sus seguidores, y prometió escuchar a "ambos lados", una manera de referirse al oficialismo y la nueva oposición en el Congreso, pero también las calles. "Las puertas del diálogo siempre van a estar abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las demás bancadas que están representadas. Acá lo importante es trabajar por el futuro y desarrollo de los peruanos. "Las puertas del diálogo siempre van a estar abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las demás bancadas que están representadas en el Congreso, y también a los políticos que han participado en esta última elección. Acá lo importante es trabajar por el futuro y el desarrollo". Con su llegada al Gobierno, Perú se suma a los países de la región alineados con Donald Trump.

Su contendiente asumió que comienza otra etapa política para él, su partido y los movimientos sociales. "Hemos luchado dentro del sistema electoral y creemos que de manera irregular nos han vencido. Lo hicieron en las urnas, pero no derrotaron la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética, porque creo que es lo que hace bastante falta en el Perú", dijo Sánchez. "Ganar un proceso electoral no le hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes".

Polarización

La diferencia a favor de menos de 50.000 votos con la que se impuso Fujimori revela el estado de polarización que existe en ese país. "Tenemos muy claro que hay dos grandes retos que tiene nuestro país: primero, recuperar el orden y en segundo lugar, tomar medidas preventivas de cara al Fenómeno El Niño, que ya llegó", dijo en la noche del lunes. Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, aseguró que la ganadora del segundo turno quiere tener en su Gobierno "a los mejores profesionales, tecnócratas y políticos".

Fujimori se reunirá en las próximas horas con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, para evaluar una eventual continuidad en el cargo. Se espera que lo ratifique en el cargo como mensaje de continuidad de los lineamientos económicos.

Desafío

"Una cosa es ser oposición, manejar los hilos del poder desde el Congreso con una bancada de más de 70 o de 20 congresistas, o establecer alianzas para cesar o sostener a una presidenta, siempre sin ser señalada como la responsable directa de todo lo que se haga; y otra muy diferente es ser la figura principal que tiene que dar la cara por lo que ella misma haga, o lo que hagan o dejen de hacer todos a su alrededor", señaló el analista político Enrique Castillo. "La principal reforma y desafío está en el fujimorismo mismo y su forma de ejercer el poder", advirtió en una columna publicada por el diario limeño El Comercio, que tres décadas atrás fue uno de los medios opositores a Alberto Fujimori.

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Los analistas no se demorarán en buscar semejanzas entre el pasado y el futuro que se avecina. César Hildebrandt, uno de los columnistas más sagaces, considera que, en principio, el apellido unificará ambos procesos, el que culminó con la huida del padre a fines del 2000 y el que se inicia en menos de un mes. "El segundo fujimorismo se parece tanto al primero que ha construido una alianza férrea con militares y policías. No se trata de limpiar lo ocurrido sino de darles impunidad para los años que vienen. Estamos avisados", escribió en su portal Hindebrandt en sus trece.