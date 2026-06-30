Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega reuniones con EEUU en Doha

Irán descartó de nuevo que vaya a mantener conversaciones con Estados Unidos en Doha este martes y aseguró que su delegación viajará a Catar con el "único objetivo" de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambas partes se reunirían para tratar el programa nuclear de Teherán. "No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirmó a última hora del lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien añadió que el viaje de representantes estadounidenses a Doha "no tiene relación con el viaje de la delegación iraní", según informó la agencia IRNA.

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Fuente: El Periódico

La cita en Catar Una delegación técnica iraní viajará este martes a Doha para abordar con las autoridades cataríes la liberación de los activos iraníes bloqueados, como parte de la aplicación del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio para poner fin a la guerra.

Trump confirma reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su "desnuclearización" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mañana tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica. "Ellos (Irán) van rumbo a Catar; creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta", dijo Trump sobre la reunión en Catar, donde dijo que se discutirá acerca de la "desnuclearización" iraní.

Un ministro colono dice que Israel está listo para levantar asentamientos en norte de Gaza El ministro israelí de Finanzas, el colono de extrema derecha Bezalel Smotrich, afirmó este lunes que Israel está listo para comenzar la construcción "de forma inmediata" de tres asentamientos en el norte de la Franja de Gaza, en cuanto el Gobierno dé el visto bueno. "La Administración de Asentamientos, bajo mi dirección en el Ministerio de Defensa, ha completado su trabajo de planificación y estamos listos para establecer tres asentamientos de forma inmediata una vez que recibamos la luz verde del primer ministro", declaró en un vídeo desde la ciudad de Sderot, que él mismo divulgó en su cuenta de X.

Israel mata a dos palestinos y hiere a 27 más en nuevo bombardeo contra el sur de Gaza El Ejército israelí mató este lunes a dos gazatíes e hirió a otros 27, tres de ellos de gravedad, tras bombardear una tienda de campaña en el paseo marítimo de Jan Yunis, sur del enclave palestino. El Hospital Especializado de Kuwait confirmó haber recibido un muerto y 10 heridos, mientras que otros 12 heridos fueron trasladados al Hospital de campaña de la Media Luna Roja Palestina. A su vez, una fuente médica del Hospital Naser confirmó otro fallecido y cinco heridos. Con ellos, Israel ha matado este lunes al menos a seis gazatíes en la Franja, incluido un niño de ocho años en el bombardeo de un dron israelí contra una calle en Deir al Balah, en el centro de la Franja.

La India condena bombardeos paquistaníes en los que murieron al menos 28 civiles afganos La India condenó este lunes los bombardeos llevados a cabo por Pakistán en el este del vecino Afganistán en la noche del domingo, los cuales dejaron al menos 28 civiles muertos y 49 heridos, según informó la misión en la ONU en el terreno. "Este flagrante acto de agresión por parte de Pakistán constituye un ataque a la soberanía de Afganistán y una amenaza directa a la paz y la estabilidad regionales", indicó el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado. "El hecho refleja el patrón persistente de comportamiento imprudente de Pakistán y su intento inútil de externalizar sus fracasos internos mediante actos desesperados de violencia más allá de sus fronteras", añade el comunicado.

Irán afirma que no permitirá que Francia participe en operaciones de desminado en Ormuz Irán afirmó este lunes que no permitirá que Francia participe en las operaciones de desminado del estrecho de Ormuz, tal como anunció hoy el presidente francés, Emmanuel Macron, que su país hará. "Macron ha afirmado que cooperará en la retirada de minas del estrecho de Ormuz en coordinación con sus socios. Según el memorando de entendimiento de Islamabad, la retirada de minas la lleva a cabo exclusivamente Irán y ningún otro país; en principio, no permitimos una operación de este tipo", dijo en X el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales iraní, Kazem Gharibabadi. El diplomático iraní hacía referencia al acuerdo firmado con Estados Unidos el 17 de junio para reabrir Ormuz y poner fin a la guerra, que indica que la República Islámica de Irán realizará las gestiones necesarias para permitir el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días.

El alto el fuego no abre las puertas de casa a los desplazados del sur del Líbano El alto el fuego firmado el pasado viernes entre Israel y el Líbano en Washington prometía el fin de los combates y del desplazamiento de centenares de familias del sur del país mediterráneo, pero nada de eso ha sucedido y muchas viven en un limbo entre casas de acogida y refugios improvisados sin poder regresar a sus hogares. Israel ha continuado lanzando ataques selectivos sobre localidades del sur durante el fin de semana y amplias zonas permanecen siendo inseguras o directamente inaccesibles, por lo que para estas familias, la paz todavía no tiene una dirección postal. El antiguo Palacio de Justicia de Sidón, un edificio decadente y semiabandonado en medio de la localidad, se ha convertido en el hogar temporal de centenares de familias desplazadas por la guerra en los últimos cuatro meses gracias al servicio de acogida de la ONG Amalouna.

Francia y Omán quieren que se reabra el estrecho de Ormuz sin restricciones ni condiciones El presidente francés, Emmanuel Macron, y el sultán de Omar, Haitam ben Tarik, subrayaron este lunes su determinación para que el estrecho de Ormuz se reabra a "una navegación libre, sin condiciones ni restricciones". En un comunicado conjunto al término del encuentro de los mandatarios en París, los dos países insistieron en el derecho de paso por ese estrecho "conforme al derecho marítimo" y afirmaron que van a colaborar con todas las partes implicadas "en favor de la libertad de navegación para el futuro". El mensaje cobra especial relevancia en un momento en que han vuelto a resurgir las alarmas en los últimos días pese al acuerdo de alto el fuego de mediados de mes entre Estados Unidos e Irán para iniciar un periodo de 60 meses de negociación en el que la cuestión del estrecho de Ormuz será una de las centrales.

La UE pide protección de civiles y "desescalada inmediata" tras los bombardeos de Pakistán en Afganistán La Unión Europea ha reclamado este lunes la plena protección de los civiles tras los ataques aéreos lanzados por Pakistán contra las provincias afganas de Kunar, Paktya y Paktika, que han causado la muerte de al menos 35 civiles, y ha llamado a una "desescalada inmediata" y a la "contención". "La UE pide la plena protección de los civiles tras los ataques aéreos en Kunar, Paktya y Paktika que han causado víctimas civiles. El Derecho Internacional humanitario debe respetarse en todo momento", ha señalado el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni, en un mensaje en redes sociales.