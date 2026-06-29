Al menos 5 muertos en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo registardo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según ha informado un portavoz de la Policía a la agencia France Presse. Los agentes habrían detenido a uno o varios sospechosos del incidente y han reclamado a la población que se abstenga de acercarse a la zona.

Aún se desconocen los motivos del tiroteo en esta población de 50.000 habitantes ubicada a 60 kilómetros de Hamburgo. Lo que sí ha trascendido es que el suceso ha tenido lugar en un centro juvenil.