Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós a Gilberto TurNegligencia médicaInvasión serpientesTemporada turística
instagramlinkedin

Operación abierta

Al menos 5 muertos en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania

Vehículos de la policía alemana.

Vehículos de la policía alemana. / ANNA SZILAGYI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Berlín

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo registardo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según ha informado un portavoz de la Policía a la agencia France Presse. Los agentes habrían detenido a uno o varios sospechosos del incidente y han reclamado a la población que se abstenga de acercarse a la zona.

Aún se desconocen los motivos del tiroteo en esta población de 50.000 habitantes ubicada a 60 kilómetros de Hamburgo. Lo que sí ha trascendido es que el suceso ha tenido lugar en un centro juvenil.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents