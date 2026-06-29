Operación abierta
Al menos 5 muertos en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania
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Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo registardo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según ha informado un portavoz de la Policía a la agencia France Presse. Los agentes habrían detenido a uno o varios sospechosos del incidente y han reclamado a la población que se abstenga de acercarse a la zona.
Aún se desconocen los motivos del tiroteo en esta población de 50.000 habitantes ubicada a 60 kilómetros de Hamburgo. Lo que sí ha trascendido es que el suceso ha tenido lugar en un centro juvenil.
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Fuente: El Periódico
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