Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos y a 150 los desaparecidos en los seísmos que dejan ya 1.450 fallecidos

El doble terremoto de Venezuela en cifras

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este domingo que han fallecido al menos 1.450 personas y que 3.150 resultaron heridas, una cifra inferior a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones. Además, 12.721 familias están damnificadas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.