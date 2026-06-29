El Supremo de EEUU rechaza el recurso de Trump y mantiene la indemnización de cinco millones para la escritora Jean Carroll por abuso sexual

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes admitir a trámite el recurso del presidente estadounidense, Donald Trump, contra una sentencia que le obligaba a pagar cinco millones de dólares, unos 4,38 millones de euros, a la escritora Jean Carroll por abusos sexuales y difamación por lo que el mandatario tendrá que hacer frente a esta compensación.

Este es uno de los dos procesos de Carroll contra el actual presidente por una agresión sexual en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990, unos hechos que luego conllevaron un delito de difamación cuando Trump afirmó que la escritora había inventado la historia para impulsar las ventas de un libro.

El segundo caso de 2022 fue el primero en llegar a juicio, con una condena a Trump de cinco millones de dólares en concepto de indemnización. Mientras la primera denuncia que llegó más tarde a juicio estableció una condena por valor de 83 millones de dólares, unos 72,66 millones de euros, por lo que sumando los intereses, la compensación total superaría los 100 millones de dólares, unos 88 millones de euros.

Un portavoz del equipo legal de Trump ha descrito a la cadena CNN la sentencia como una "caza de brujas" vinculando al Partido Demócrata a este caso. "El pueblo estadounidense respalda al presidente y exige el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa de los engaños de Carroll, financiada por los demócratas", ha indicado.

En este sentido, ha cargado contra la "instrumentalización del sistema judicial" y ha incidido en que el mandatario estadounidense está centrado en seguir con su agenda para "hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande".

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Si en un primer momento la defensa del presidente intentó acogerse a la inmunidad presidencial para parar esta causa, posteriormente ha cuestionado que se usara como prueba una cinta en la que quedó grabado en 2005, con micrófono abierto, unas famosas declaraciones en las que hablaba de cómo manoseaba y besaba a mujeres sin su consentimiento.

Fuente: El Periódico