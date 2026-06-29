Argentina detecta hantavirus por primera vez en Ushuaia, pero descartan que originara el brote del MV Hondius

El Ministerio de Salud argentino informó este lunes que detectó por primera vez la circulación de hantavirus en roedores silvestres de Ushuaia, la ciudad desde donde zarpó el crucero MV Hondius, aunque descartó que la variante identificada esté relacionada con el brote registrado en la embarcación, que produjo tres fallecimientos y 13 contagios.

El hallazgo se produjo en el marco de la investigación epidemiológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS Malbrán) iniciada en mayo para determinar si existía circulación del virus en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, desde donde zarpó el pasado 1 de abril el crucero y que hasta ahora nunca había registrado casos de hantavirus.

La ANLIS Malbrán señaló que la variante hallada en los roedores fueguinos es distinta de la detectada en los casos humanos asociados al brote del MV Hondius.

"La investigación permitió descartar que los roedores analizados hayan sido la fuente de infección vinculada a ese evento", aseguró el organismo en un comunicado.

Los análisis serológicos realizados por especialistas detectaron anticuerpos específicos contra hantavirus en cinco ejemplares de roedores del género 'Abrothrix', mientras que los investigadores no identificaron ejemplares del tipo de roedor que comúnmente porta la variante Andes del virus.

Según estudios moleculares, la variante viral identificada no se había detectado previamente pero está emparentada con la cepa Andes, que registra casi todos los casos documentados de transmisión entre humanos y que fue detectada en el MV Hondius.

Los operativos de captura de los reoedores fueron puestos en marcha poco después del brote en el crucero y se realizaron entre el 18 y el 22 de mayo en sectores de la periferia de Ushuaia y en áreas del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Los primeros casos identificados en el MV Hondius fueron en una pareja de turistas neerlandeses que había permanecido dos días en Ushuaia antes de embarcar, aunque también había recorrido otras regiones de Argentina, además de Chile y Uruguay.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el pasado 24 de junio que declarará el fin del brote el próximo 2 de julio si no se registran nuevos contagios entre las personas que permanecen bajo seguimiento sanitario.

Fuente: El Periódico