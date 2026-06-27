Terremoto en Venezuela, en directo | La cifra de muertos se eleva a 920, cinco de ellos españoles

Dos equipos de rescate de Murcia viajan a Venezuela para colaborar en la búsqueda de personas

La Región de Murcia se suma al despliegue de ayuda profesional para colaborar en la emergencia en Venezuela tras los terremotos y participar en la búsqueda de supervivientes. Esta pasada noche han partido hacia Madrid dos equipos de rescate (USAR-Urban Search and Rescue) que, junto con el resto del contingente español, viajará a Venezuela previsiblemente mañana sábado, desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. El operativo de la Región está formado por dos equipos especializados.

El primero se dedica a la búsqueda de personas y lo integran dos guías caninos: un bombero del Ayuntamiento de Murcia con su pastor belga malinois y una técnico de Protección Civil de Aledo con su braco alemán. El segundo equipo está especializado en la evaluación de estructuras colapsadas y lo componen tres arquitectos, dos de ellos funcionarios de la Administración regional y un tercero designado por el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia.