Seísmo devastador
Estos son los teléfonos de emergencia consular por el doble terremoto en Venezuela
DIRECTO | Terremotos en Venezuela, en directo : última hora del sismo, muertos, heridos y desaparecidos
Redacción
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.
En concreto, el ministro José Manuel Albares ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están "plenamente operativos" los teléfonos de emergencia consulares: el +34 91 000 1249, desde España; y +58 424-2090264 en el país latinoamericano.
En declaraciones a RNE, Albares ha recordado que los teléfonos consulares están funcionando para que los ciudadanos informen sobre "si tienen conocimiento de algún español en Venezuela en situación de necesidad" y así Exteriores pueda intervenir "con total rapidez". Además, ha pedido a los familiares de los españoles que residen en el país latinoamericano que se informen a través de las redes sociales oficiales.
El ministro también ha detallado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está en disposición "para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria".
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Confirman el despido de un camarero de Ibiza por un vídeo de TikTok grabado en su trabajo
- Quejas vecinales por mal olor junto al nuevo tanque de tormentas de Ibiza: 'Es insoportable
- Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros
- Un vecino de Ibiza estalla tras pagar 1.000 euros en multas de aparcamiento: 'Mientras tanto, vemos problemas mucho más graves que siguen sin solucionarse
- Un ex del Espanyol y del Málaga defenderá la portería de la UD Ibiza
- Ibiza salta al verano en la Nit de Sant Joan
- La invasión de serpientes amenaza con acabar con las lagartijas de Ibiza en apenas cuatro años