Terremoto en Venezuela, en directo | Trump ofrece ayuda tras un doble seísmo que deja "un número devastador de fallecidos"

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. "Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La dirigente aseguró asimismo que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una "zona de desastre".

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Búsqueda de supervivientes Miles de personas se aglomeraban en la noche de este miércoles en las calles de Caracas tras terremotos que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas, según pudo constatar EFE. En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados. Mientras, vecinos y funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao (en el distrito metropolitano de Caracas) intentan encontrar supervivientes sin maquinaria: "Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva", dicen lugareños.

Estado de emergencia y cierre del aeropuerto de Caracas "Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Delcy Rodríguez en una primera alocución en VTV, antes de reportar la cifra de víctimas, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Indicó asimismo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales. La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

Donald Trump ofrece ayuda a Venezuela El presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que las primeras informaciones sobre sus consecuencias "no son buenas" y que "han dejado un número devastador de fallecidos".

"Doblete sísmico" Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) con el más potente, de 7,5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7,2, informó el Servicio Geológico de EEUU, que explicó que formaron un fenómeno llamado "doblete sísmico" y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy -cuya capital es San Felipe-. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.