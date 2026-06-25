Oriente Próximo
Muere en un atentado con coche bomba un corresponsal de la cadena de televisión Al Arabiya en Yemen
La ONU condena el asesinato y traslada sus condolencias a amigos y familiares
Europa Press
El corresponsal de la cadena de televisión saudí Al Arabiya en Yemen, Mohamed Aidá, ha muerto por la explosión de una bomba colocada en su vehículo, un atentado que ha tenido lugar en la ciudad de Mukalla, en el sur del país, según ha informado este jueves la propia cadena.
El periodista, de 40 años, resultó gravemente herido debido a una deflagración que varios testigos han descrito como "muy potente". El artefacto habría sido colocado justo debajo del asiento del conducto, tal y como apuntan estas informaciones.
Así, Aidá falleció en el acto en una carretera de la citada ciudad portuaria, situada en la gobernación de Hadramaut, cuando se dirigía a un encuentro con un amigo tras dejar a su familia en casa.
El enviado de la ONU a Yemen, Hans Grundberg, ha condenado lo sucedido y ha extendido sus condolencias a sus "familiares, sus colegas y más amplia comunidad de periodistas de Yemen". "Tomo nota de la investigación abierta por las autoridades y acojo con satisfacción los esfuerzos continuos para esclarecer los hechos, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza pública", ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales.
Además, ha subrayado que los periodistas "deben poder llevar a cabo su trabajo sin temor alguno" y ha hecho hincapié en que las figuras públicas, "incluidos los profesionales de los medios y la sociedad civil deben estar protegidos".
Asimismo, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Sindicato de Periodistas Yemeníes (YJS) han condenado "enérgicamente" el asesinato de Aidá, primer periodista asesinado en Yemen en lo que va de año, y han exigido una investigación independiente y "rápida" para que los responsables "rindan cuentas".
Desde el YJS han lamentado que ya había recibido amenazas durante las semanas anteriores a su muerte. El sindicato ha exigido a las autoridades investigar lo sucedido de forma "urgente, transparente e independiente" y "revelar todas las circunstancias del crimen", además de publicar quiénes fueron los perpetradores, instigadores y planificadores del mismo.
Por su parte, el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha recordado que los periodistas trabajan en circunstancias "extremadamente difíciles" en Yemen, "enfrentándose a asesinatos, detenciones y acoso". "Instamos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación independiente y rápida sobre este ataque y a que los responsables rindan cuentas ante la justicia".
También exigimos al Gobierno que coopere con el YJS en el establecimiento de un "mecanismo nacional de seguridad para los medios de comunicación que proteja a los periodistas". "La impunidad debe terminar ya", ha remachado.
Fuente: El Periódico
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Confirman el despido de un camarero de Ibiza por un vídeo de TikTok grabado en su trabajo
- La Policía Local de Ibiza da marcha atrás y anula una multa sin pruebas contra un comerciante de la Marina
- Quejas vecinales por mal olor junto al nuevo tanque de tormentas de Ibiza: 'Es insoportable
- Ibiza activa el proceso para aumentar su capacidad edificatoria: estas son las claves
- La pareja estafada al llegar a Ibiza calcula en 3.500 euros el coste de su primer mes en la isla