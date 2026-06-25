Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto en Crimea por ataque ucraniano con drones

Una persona murió este jueves en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, debido a los ataques ucranianos con drones en la península, anunciaron las autoridades locales. Escribió en redes sociales el dirigente local, Serguéi Axiónov.

Horas antes, la empresa energética Krimenergo anunció la interrupción temporal del suministro eléctrico en toda Crimea, que sufre intensos ataques de Kiev en las últimas semanas. Los cortes se realizarán de forma selectiva y según sea necesario, señaló la empresa. Más tarde, la información fue confirmada por el jefe de Crimea, quien explicó que la medida se debe a los daños provocados por los ataques enemigos a la infraestructura energética de la península.