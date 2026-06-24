Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, partidarios de incrementar el gasto en defensa en Europa

El compromiso de los principales países de la OTAN de incrementar el gasto militar ante la amenaza que presenta la Federación Rusa y la paulatina desconexión de EEUU de los asuntos de seguridad del continente europeo se mantiene incólume. Reunidos en Berlín, los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia han reafirmado su pretensión de fortalecer del pilar europeo de la OTAN, mediante el incremento del gasto en defensa, una decisión que busca presentar un frente unido europeo ante el presidente Donald Trump de cara a la cumbre de la Alianza Atlántica que tendrá lugar en julio en Ankara.

En una rueda de prensa conjunta con los líderes de Francia, Emmanuel Macron; el Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni; y Polonia, Donald Tusk; el canciller alemán, Friedrich Merz, ha proclamado que los cinco estados comparten la idea de "una OTAN que preserve de manera fuerte y unida la seguridad en el espacio euroatlántico". Los estados participantes en esta minicumbre comparten la aspiración de "renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo", ha continuado.

En concreto. el Gobierno de Alemania se propone incrementar el gasto en defensa "hasta el 3,5% del PIB" de cara al ejercicio de 2029, ha enfatizado Merz, unas cifras que establecerán con EEUU una relación "más equilibrada", concediendo a Europa mayor autonomía estratégica. "Vamos a avanzar por este camino de una manera conjunta; las iniciativas nacionales en nuestra política de defensa serían un error", ha enfatizado el canciller. La minicumbre de este miércoles en Berlín ha puesto de relieve el aislamiento del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. El presidente del Gobierno español rechaza incrementar el gasto militar por encima del 2,1%, una posición que, en varias ocasiones, ha motivado reproches por parte de los socios europeos de Madrid.

Mensaje de firmeza

La cita de la capital alemana también ha servido para enviar un mensaje de firmeza a Rusia, buscando hacer entender al régimen de Vladímir Putin que el apoyo Occidental a Ucrania no solo no flaquea, sino que se refuerza. En la cumbre de Ankara, los aliados se proponen enviar "una fuerte señal de apoyo a Ucrania", incluyendo un fuerte compromiso financiero. "El Gobierno federal propone que, como aliados europeos de la OTAN, aportemos a Kiev un fuerte apoyo financiero". Según sus palabras, se trata de que en Moscú se reciba el mensaje de que "Ucrania sigue siendo fuerte y el apoyo de Europa no flaquea".

Por su parte, el jefe del Estado francés también ha lanzado mensajes implícitos a Rusia durante la rueda de prensa posterior al encuentro de Berlín. Destacando la nueva entente que existe con el presidente Trump respecto a Ucrania, Macron ha emplazado a Moscú a plantearse una negociación sin exigencias maximalistas, ya que Occidente ha logrado reconstruir un consenso en torno a la guerra. "Por primera vez en 18 meses, todos los miembros del G7 hemos firmado juntos el mismo texto y los estadounidenses, junto con nosotros, han dicho que apoyan la integridad territorial y la soberanía ucraniana", ha insistido.