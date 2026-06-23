Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania informa de un ataque a una fábrica rusa de componentes para misiles de crucero

Las fuerzas ucranianas alcanzaron durante esta madrugada en un ataque con misiles una planta que produce semiconductores y otros componentes electrónicos para misiles de crucero Iskander y Kh-101 en la ciudad de Vorónezh de la Federación Rusa, según dijo en un comunicado el Estado Mayor de Ucrania.

"La fábrica es un elemento crucial del complejo militar-industrial ruso", dice la nota, que especifica que los componentes que salen de la planta se utilizan en misiles Iskander y Kh-101.