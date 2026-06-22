Muere un marino egipcio en un ataque ruso a un carguero turco en el mar Negro

Un marino de nacionalidad egipcia murió en la madrugada de este lunes el mar Negro al ser alcanzado por un ataque ruso el barco carguero de propiedad turca de cuya tripulación formaba parte, según dijo en su cuenta de X el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga.

“La Marina ucraniana rescató a la tripulación, (formada por) ciudadanos turcos e indios. Desgraciadamente, un integrante egipcio de la tripulación murió en este ataque”, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana.

Sibiga dio cuenta además de otros dos ataques contra dos buques de banderas de Palau y Belice en los que no hubo heridos.

El ministro ucraniano dijo que Rusia es “la principal amenaza a la seguridad y la prosperidad en el mar Negro” y explicó que su Gobierno está informando a otros países y a organizaciones internacionales sobre “este ataque flagrante a la ley internacional y la libertad de navegación”.

Sibiga recordó que el ataque tiene lugar después de que el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, visitara Rusia la semana pasada.

Turquía es una de las pocas potencias regionales que mantiene buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia.

Los ataques en el mar Negro con drones tanto de Ucrania como de Rusia han sido motivo de malestar en Ankara también en fases anteriores de la guerra.

Las fuerzas de Moscú y Kiev atacan de forma habitual cargueros que se dirigen a los puertos del país enemigo.

Noticias relacionadas

Ucrania justifica los ataques de este tipo que lleva a cabo en que los barcos contra los que actúa utilizan puertos de territorios que pertenecen sobre el papel a Ucrania y están ocupados por Rusia.