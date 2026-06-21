Las cúpulas negociadoras de Irán y EEUU viajan a Suiza para su primer encuentro tras la firma del preacuerdo

Estados Unidos e Irán han enviado a sus delegaciones negociadoras a Suiza para reunirse este domingo en Bürgenstock, Suiza, en el que supone el primer contacto de nivel tras la firma esta semana del preacuerdo para poner fin a la guerra y después de que Irán anunciara este sábado el cierre del estrecho de Ormuz ante los ataques israelíes en Líbano.

JD Vance ha partido este sábado desde Washington hacia Suiza, según ha confirmado en redes sociales su portavoz, Luke Schroeder. El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner, ya están en Suiza.

El vicepresidente estadounidense ha señalado antes de partir que quedan pendientes "cuestiones técnicas" y ha expresado que tiene "gran confianza" en un acuedo para mantener el alto el fuego. Para ello mantendrán "varios días de conversaciones". "Creo que vamos a avanzar en el tema nuclear y en el tema el alto el fuego en Líbano", ha apuntado.

Delegación iraní

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento del país, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, han llegado este sábado a Zúrich, Suiza.

"Los niños de Minab y todos los queridos mártires de Irán están mirando cada comportamiento, en cada momento. Nos ven y esperan cosas de nosotros", ha apuntado Qalibaf desde el aeropuerto de Zúrich. "Si Alá quiere no me avergonzarán ante los mártires, oprimidos ni ante la nación iraní y regresaré con la cabeza alta ante mis camaradas", ha añadido.

Qalibaf y Araqchi "forman parte de la delegación de nuestro país" desplazada a Suiza, ha informado la televisión pública iraní IRIB, lo que confirma una representación de alto nivel por parte iraní en una información hecha pública poco después del anuncio del cierre del estrecho de Ormuz por Teherán ante el "incumplimiento" del primer punto del memorándum de entendimiento suscrito por ambos países.

Además estarán el viceministro de Asuntos Exteriores de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Baqeri; el gobernador del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemati; el viceministro de Petróleo y Presidente de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Kazem Qaribabadi y el viceministro de Asuntos Exteriores y portavoz, Esmail Baqaei.

Baqaei ha explicado que el equipo negociador, denominado Minab 168 en memoria de los 168 fallecidos en un bombardeo sobre una escuela de Minab, tiene como objetivo "dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la otra parte".

"Dada nuestra experiencia con los incumplimientos de los compromisos por la otra parte debemos exigir seriamente que cumplan con sus compromisos", ha apuntado.

Las conversaciones se mantiene a pesar de la primera gran crisis del preacuerdo tras el anuncio iraní de este sábado sobre el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en Líbano.

De momento, el Ministerio de Exteriores de Pakistán, en un comunicado publicado después del anuncio iraní del cierre de Ormuz, ha confirmado que a partir del domingo comenzarán conversaciones "a nivel técnico" en la ciudad suiza de Bürgenstock, a orillas del lago Lucerna, con "representantes de Estados Unidos, Irán y la mediación de Pakistán y Qatar", sin dar nombres.

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En la cita estarán también presentes el primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas paquistaníes, Asim Munir, según han confirmado las autoridades paquistaníes.