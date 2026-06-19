Guerra en Oriente Próximo
Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego inmediato en el Líbano, según EEUU
Israel y la milicia libanesa de Hezbolá han acordado un alto el fuego que ha entrado en vigor a las 15.00 hora española, según ha anunciado una fuente oficial de EEUU a la agencia Reuters.
El alto el fuego llega después de una noche de intensos bombardeos cruzados en el Líbano que han matado al menos a 18 personas en el sur del país de los cedros y a 4 soldados israelíes.
Según la fuente citada por Reuters, en el acuerdo han medidado negociadores de EEUU y Qatar, con la ayuda de Irán. "Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy temprano, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego", ha añadido.
Acuerdo con Irán en riesgo
La escalada de esta madrugada había puesto en riesgo el preacuerdo firmado por Estados Unidos e Irán. Uno de los puntos del memorandum de entendimiento, y línea roja de Teherán, era el alto el fuego en el Líbano y el respeto a la soberanía territorial de este pequeño país mediterráneo.
Se desconoce qué sucederá con las tropas israelíes que ocupan una extensa franja en el sur del Líbano. Hasta la fecha, el Gobierno de Binyamín Netanyahu se ha opuesto a una retirada.
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