Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La UE confirma contactos diplomáticos con el Kremlin de cara a futura negociación de paz

El gabinete del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha llevado a cabo breves contactos diplomáticos con el Kremlin con vistas a abrir una vía de diálogo de cara a unas futuras negociaciones de paz, según confirmaron este jueves fuentes comunitarias. Estos contactos se llevaron a cabo por parte del equipo de Costa con el único objetivo de preparar el terreno de cara a defender los intereses de la UE una vez llegara el momento de sentarse a negociar, señalaron las mismas fuentes.

Costa explicó estos movimientos a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete durante la sesión de trabajo dedicada a Ucrania en la primera jornada de la cumbre que se celebró este jueves en Bruselas.