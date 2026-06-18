Ucrania lanza su mayor ataque contra Moscú en dos años

Ucrania lanzó este jueves su mayor ataque con drones contra Moscú de los dos últimos años, lo que provocó al menos 17 heridos, varios incendios en la capital rusa y sus alrededores y perturbó los principales aeropuertos, con cientos de vuelos retrasados. Entre los heridos figuran tres menores, según datos oficiales. Además, varios drones alcanzaron una importante refinería moscovita, por segunda vez esta semana. El ataque a la refinería es una "respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades", declaró en sus redes sociales el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La ofensiva coincide con la reunión que el presidente Vladimir Putin mantiene con líderes del sureste asiático en la ciudad de Kazán, a unos 700 kilómetros al este de la capital rusa. El mandatario no hizo mención alguna al ataque en su intervención inicial. Es, además, la segunda vez en este mes que Kiev lanza un ataque de estas características durante un evento internacional organizado en Rusia. A inicios de junio golpeó la zona de San Petersburgo, coincidiendo con un importante foro económico.

Daños en la periferia

Todos los aeropuertos de la región de Moscú se han visto obligados a cerrar y cancelar o aplazar más de 520 vuelos. Tan solo en el aeropuerto de Sheremétievo cancelaron más de 110 vuelos y aplazaron cerca de 150. La compañía aérea Aeroflot pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos si sus vuelos fueron cancelados para evitar congestiones en la instalación hasta nuevo aviso de las autoridades aéreas.

Por su parte, las autoridades regionales informaron también de 60 drones abatidos en la región de Briansk. Otros 60 fueron abatidos en la sureña Rostov, donde murió una persona y otras dos resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo. Otra más falleció en Bélgorod, región fronteriza con Ucrania. Un dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en la zona de Zhukovski. Los restos de otro aparato causaron un incendio en un centro comercial cerca de la capital, añadió el gobernador regional, Andréi Vorobiov. El Ministerio de Defensa aseguró haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú.

"Si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú"

"Por supuesto que no queremos que arda Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú", dijo Zelenski desde Bruselas, en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de periodistas que cubren la actualidad ucraniana y en el que volvió a ofrecer al presidente ruso, Vladímir Putin, declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra. El presidente ucraniano agregó que es necesario que el pueblo ruso sienta las consecuencias de la guerra que lleva a cabo Putin contra Ucrania, y pidió incrementar la presión hacia el Kremlin tanto por parte de Europa y EE. UU. como de los propios rusos, a los que Zelenski no ha apelado de forma directa durante la mayor parte del conflicto.

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El líder de Kiev se encuentra en Bruselas, donde participará este jueves en la reunión de los países que apoyan militarmente a Ucrania, conocida como Ramstein por el nombre de la base estadounidense en territorio alemán en que comenzó a reunirse la coalición. Zelenski dijo en su mensaje de voz que espera recibir más aportaciones económicas de sus socios al programa PURL para seguir comprando armamento en EEUU, y en especial medios de defensa antiaérea para hacer frente sobre todo a los misiles balísticos rusos. Además, Zelenski afirmó que espera que durante el día representantes de la industria militar alemana hablen con especialistas ucranianos de cómo dar el primer paso hacia la fabricación de un sistema antibalístico europeo propio.