Oriente Próximo
Israel vulnera el acuerdo entre EEUU e Irán con un ataque mortal en Líbano
Un dron israelí ataca un vehículo en el sur libanés y mata a una persona y hiere a otra
EFE
Israel vulneró este jueves el memorando de entendimiento firmado hace escasas horas por Estados Unidos e Irán y que tras su rúbrica establece el fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, tras atacar un vehículo en el sur libanés y matar a una persona y herir a otra, según fuentes oficiales.
"Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un ataque perpetrado por un dron enemigo (israelí) que tenía como objetivo un automóvil en la rotonda de Kafr Tibnit, en Arnoun", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa horas después de la firma del memorando y de entrar en vigor el acuerdo.
El medio oficial libanés, que no identificó a las víctimas, como es habitual, dijo también en otra escueta nota que otras dos personas resultaron heridas esta mañana tras el lanzamiento de una bomba por parte de un dron israelí contra una vivienda en la localidad de Yahoun, un municipio cerca de Bint Jbeil, en la provincia meridional de Nabatieh.
Estos ataques se producen después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento.
Trump rubricó el documento desde el Palacio de Versalles, en Francia, donde se encontraba tras su paso por la cumbre del G7, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, desde Teherán, según la información difundida por Washington.
El memorando de entendimiento firmado por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán y Catar, establece el fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.
Las nuevas víctimas en el Líbano elevan el último balance emitido el jueves por el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, que anunció en un comunicado que el balance total acumulado de "la agresión" desde el 2 de marzo hasta el 17 de junio es de 3.884 mártires y 11.856 heridos.
- Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
- Ranking' de los 13 platos favoritos de la gastronomía de Ibiza: hay un ganador indiscutible
- Marta, una joven sevillana, denuncia una estafa tras alquilar una habitación en Ibiza: 'Era imposible vivir allí: suciedad, basura, polvo...
- Dos emprendedoras de Ibiza crean una 'startup' de IA en Estados Unidos que ya cuenta con financiación millonaria
- El alquiler de habitaciones en Ibiza, un mercado cada vez más salvaje: 'Se te fue la castaña, ¿no?
- Félix García, experto en reformas: 'En el cuarto de baño utiliza el hueco de la ducha también para meter la zona de lavandería con secadora y lavadora
- Gran debate sobre la gastronomía de Ibiza: el plato favorito que gana por goleada
- Un herido tras el choque entre un coche de Policía Nacional y una moto en Ibiza