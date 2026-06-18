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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski se reúne este jueves con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia lanza contra Ucrania 7 misiles balísticos y 239 drones
Las fuerzas rusas lanzaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves un total de 7 misiles balísticos y 239 drones de larga distancia de distintos tipos hacia Ucrania, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.
Las defensas ucranianas lograron neutralizar 4 de los misiles balísticos y 212 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.
Varios drones ucranianos impactan contra una refinería en Moscú
Un masivo ataque con drones ucranianos penetró las defensas rusas y logró impactar esta noche contra un complejo de refinerías en el sureste de Moscú, ya atacado el lunes, provocando varios incendios.
"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú", informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.
Zelenski se reúne hoy con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en la sede de la OTAN con los 32 ministros de Defensa de la Alianza y participará en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, según ha anunciado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El mandatario ucraniano estará presente en la reunión de la alianza copresidida por Alemania y Reino Unido y que aglutina a casi 60 países de todo el mundo, y que hoy tenía previsto debatir cómo incrementar la ayuda militar y política a Kiev.
Zelenski habla con Lula de posibles medidas para avanzar hacia la paz en Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este miércoles en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra en la localidad francesa de Évian con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con quien "compartió sus ideas sobre potenciales perspectivas diplomáticas" para lograr la paz.
"Le he informado de las actitudes reales en la sociedad rusa hacia la guerra, y también de los contactos diplomáticos con Estados Unidos y otros socios", agregó Zelenski en X al informar del contenido del encuentro.
Un muerto y tres heridos en ataque de Kiev a la ciudad que acoge la central de Zaporiyia
Una persona murió hoy y otras tres resultaron heridas en un ataque de Kiev a Energodar, la ciudad ucraniana que acoge la central nuclear de Zaporiyia, informaron las autoridades prorrusas de la urbe.
Según escribió en redes sociales el alcalde de Energodar, Maxim Pujov, uno de los heridos se encuentra en estado grave.
Los drones ucranianos reducen la presión rusa en Donetsk
Las fuerzas ucranianas destruyen la logística rusa con drones y contraatacan en algunas zonas del frente, pero el ejército invasor no ceja en sus planes de avanzar en la región oriental de Donetsk, donde la ciudad de Kostiantínivka (que antes de la guerra tenía 67.000 habitantes) se ha convertido en epicentro de los combates.
Pese a la lentitud de sus progresos, las fuerzas rusas mantienen la presión con el objetivo de acercarse a Sloviansk y Kramatorsk, bastiones clave del 25 % de la región actualmente bajo control ucraniano.
Muere en Muere en Rusia una mujer en un ataque de Ucrania contra un autobús de un equipo bielorruso de fútbol infantil
Bielorrusia habla de acto "terrorista" contra un "autobús civil" y pide a Kiev "una explicación exhaustiva" Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles que una mujer ha muerto en un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra un autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol bielorruso que se dirigía a la ciudad de Gelendzhik, en la región rusa de Briansk.
Ucrania ataca el buque petrolero de la 'flota fantasma' rusa sancionado por Canadá y Europa
Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron durante esta madrugada en las aguas del mar Negro un buque petrolero de la llamada 'flota fantasma' de Rusia, con la que este país sigue exportando crudo pese a las sanciones, según informó el Estado Mayor de Ucrania en su cuenta de Facebook. El buque en cuestión fue identificado como el FINA A. "El barco está sujeto a sanciones impuestas por la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Canadá y Ucrania", explicó el Estado Mayor de Kiev, que agregó que la magnitud de los daños infligidos al buque está siendo establecida. Ucrania ha atacado en varias ocasiones en los últimos meses a barcos de la 'flota fantasma' rusa. El objetivo de Kiev con estos ataques y los que lleva a cabo contra terminales petroleras de puertos y refinerías rusas es socavar el potencial económico de la Federación Rusa, que financia sobre
Rusia derriba 157 drones ucranianos en 14 de sus regiones y la península de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 157 drones ucranianos sobre 14 de sus regiones, el mar Negro y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Entre las 20:00 del 16 de junio y las 07:00 del 17 de junio, las defensas antiaéreas destruyeron 157 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram. Según el parte castrense, los aparatos fueron interceptados en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Oriol, Smolensk, Lípetsk, Tver, Riazán, Rostov, Astraján, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea. También derribaron drones mientras sobrevolaban el mar Negro.
Muere una persona en un ataque de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia
Al menos una persona ha muerto este miércoles en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, en una noche en la que los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania han derribado alrededor de cien drones lanzados por las tropas rusas. El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en un mensaje en redes sociales que el ataque ha dejado un muerto y más de 50 hospitalizados, así como daños en "edificios civiles", entre ellas "unas oficinas" e "instalaciones educativas". "Son lugares que no tienen nada que ver con infraestructura militar", ha denunciado.
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