Varios petroleros de Irán cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde la imposición del bloqueo de EEUU

Varios petroleros iraníes han cruzado en las últimas horas el estrecho de Ormuz, convirtiéndose en los primeros en hacerlo desde que Estados Unidos impusiera un bloqueo en la zona al hilo del conflicto en Oriente Próximo, después de que Teherán y Washington anunciaran el domingo un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra.

La página TankerTrackers, que supervisa los envíos de petróleo a nivel mundial, ha indicado que al menos tres petroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (NITC, según sus siglas en inglés) han cruzado la zona, un hecho "corroborado a través de imágenes por satélite".

Así, ha explicado que los petroleros 'Diona' y 'Hero2' --junto a otro no identificado-- han salido del perímetro del bloqueo de Estados Unidos dos meses después de la aplicación del mismo. En total, estos tres buques portan alrededor de 4,8 millones de barriles de crudo iraní, según el organismo.

"Estas son las primeras exportaciones de crudo por parte de Irán en dos meses", ha señalado, al tiempo que ha agregado que el 'Stream' "se está acercando a la línea de bloqueo desde la Zona Económica Exclusiva de Pakistán, en la que ha pasado las últimas siete semanas esperando para entrar en Irán".

Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes a través del estrecho de Ormuz, después de las restricciones a la navegación en la zona puestas en marcha por Irán como parte de su respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán --confirmado por ambas partes-- para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la citada ofensiva, iniciada en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Noticias relacionadas

Las partes han confirmado que el viernes se celebrará en la ciudad suiza de Ginebra un acto para la firma del memorando de entendimiento, tras lo que se abrirá un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.