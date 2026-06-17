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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk y avances en la estratégica Kostiantinivka
Un ataque con drones de Ucrania causa un incendio en una refinería en Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia derriba 157 drones ucranianos en 14 de sus regiones y la península de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 157 drones ucranianos sobre 14 de sus regiones, el mar Negro y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Entre las 20:00 del 16 de junio y las 07:00 del 17 de junio, las defensas antiaéreas destruyeron 157 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram. Según el parte castrense, los aparatos fueron interceptados en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Oriol, Smolensk, Lípetsk, Tver, Riazán, Rostov, Astraján, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea. También derribaron drones mientras sobrevolaban el mar Negro.
Muere una persona en un ataque de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia
Al menos una persona ha muerto este miércoles en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, en una noche en la que los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania han derribado alrededor de cien drones lanzados por las tropas rusas. El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en un mensaje en redes sociales que el ataque ha dejado un muerto y más de 50 hospitalizados, así como daños en "edificios civiles", entre ellas "unas oficinas" e "instalaciones educativas". "Son lugares que no tienen nada que ver con infraestructura militar", ha denunciado.
Margarita Robles reafirma el "compromiso" de España con la seguridad en la UE y el apoyo a Ucrania ante el Comité Militar europeo
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado el "firme compromiso" de España con la "seguridad" de la Unión Europea y las misiones en apoyo a Ucrania o la operación 'Atalanta' en la reunión que ha mantenido este martes con el Comité Militar de la UE (CEUM), el general Sean Clancy. Este encuentro se enmarca en la visita oficial del general, que dirige la planificación y ejecución de las misiones de la UE. También se ha reunido con el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, que le ha impuesto la Gran Cruz al Mérito Naval, según ha explicado Defensa en un comunicado.
El G7 da un espaldarazo a Ucrania y acuerda más sanciones a Rusia para empujarla a negociar
Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, dieron este martes un espaldarazo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que abrieron las puertas de su cumbre en la localidad francesa de Évian, y acordaron aumentar la presión a Rusia con más sanciones a su petróleo para empujarla a una negociación que ponga fin a la guerra. Un consenso que se fraguó, según fuentes diplomáticas, en la reunión "muy productiva" de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, en presencia de Zelenski.
Los intercambios de los participantes fueron "muy fluidos", con lo que se logró el "consenso" con Trump, el presidente francés y anfitrión de la cita, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; y Japón, Sanae Takaichi; así como los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El Reino Unido investiga posibles disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el Canal de la Mancha
El Ministerio de Defensa del Reino Unido está investigando la denuncia de un yate que asegura que un buque de guerra ruso realizó "disparos de advertencia" mientras navegaba por el Canal de la Mancha, según ha informado la BBC. Al parecer, el incidente tuvo lugar este martes a las 11.40 horas entre la isla de Wight y Normandía. Se trata de un incidente aislado, sin relación con el hecho de que, el domingo, las fuerzas armadas británicas interceptaran y abordaran un buque sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, según ha explicado una fuente del ministerio a la agencia France Presse. El buque en cuestión sería la fragata Almirante Grigorovich. El lugar donde ocurrieron los hechos, a unas 20 millas náuticas al sur de la isla de Wight, está fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.
Rusia espera la llegada de Witkoff y Kushner tras la firma de acuerdo entre EE.UU. e Irán
Rusia espera la llegada de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero, programada para el 19 de junio, según anunció hoy el Kremlin. "Esperamos que, tras la firma del acuerdo con Irán el viernes, se presente la oportunidad para que dos representantes (de la Casa Blanca) bien conocido por nosotros —Witkoff y Kushner— vengan a Moscú", dijo a la prensa el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo la víspera que los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron durante su conversación telefónica sostenida el domingo sobre la pronta llegada a la capital rusa de los enviados especiales de la Casa Blanca.
Rusia afirma que la UE "colapsará" si Ucrania se suma al bloque comunitario
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este martes que la Unión Europea "colapsará" si Ucrania se suma al bloque comunitario, el cual ha descrito como uno cada vez "más militar" a medida que constituye sus estructuras de forma "contraria" a Rusia.
En una rueda de prensa, el ministro ruso ha afirmado que la UE "simplemente se deshará" en caso de que finalmente Ucrania completa el proceso de adhesión con éxito y ha criticado la tendencia actual en el seno del bloque: "Está construyendo todas sus estructuras de seguridad contra Rusia".
Trump insta a Rusia a "alcanzar un acuerdo" con Ucrania
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha considerado este martes que Rusia "debería alcanzar un acuerdo" con Ucrania para poner fin a más de 4 años de guerra en el país eslavo. Trump ha mantenido este martes una reunión "muy buena" con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre del G7, que se celebra hasta mañana en Évian. "Rusia ha perdido a muchísimas personas, al igual que Ucrania", ha añadido el jefe de la Casa Blanca. (Seguir leyendo)
Trump se reúne con Zelenski al margen de la cumbre del G7 y prevé verle de nuevo
El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este martes que se ha reunido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la cumbre del G7 en Évian (Francia), y apuntó que prevé mantener un nuevo encuentro.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este) y avances en partes de la localidad de Kostiantinivka, de importancia estratégica, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado a través de un comunicado en redes sociales que las tropas de Rusia se han hecho con el control de Novi Donbás tras "operaciones ofensivas" en la zona, antes de recalcar que "grupos de asalto" rusos se han hecho con cerca de 120 edificios en Kostiantinivka.
"La destrucción de unidades rodeadas en la zona suroccidental de la ciudad continúa", ha manifestado, al tiempo que ha cifrado en cien "milicianos" los muertos en el bando ucraniano durante el último día de combates en esta localidad, sin pronunciarse sobre bajas en las filas del Ejército de Rusia.
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