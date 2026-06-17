Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate de una turistaEstafa de viviendaHuelga médicosMercado vivienda
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk y avances en la estratégica Kostiantinivka

Un ataque con drones de Ucrania causa un incendio en una refinería en Moscú

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia.

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia. / MYKOLA TYS / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents