La cumbre empieza mañana
Vandalismo y enfrentamientos con la policía en una protesta contra el G7 en Ginebra
Las fuerzas del orden han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos
EFE
Miles de personas participan en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.
La ruta que debe tomar la manifestación, la única autorizada por las autoridades contra la reunión de líderes, está fuertemente resguardada por las fuerzas del orden, que han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos.
La primera parte de la marcha corresponde a una manifestación feminista por el día de la mujer, que ha coincidido con la protesta contra los líderes que se reúnen a partir de mañana en Évian, a menos de 60 km de Ginebra.
Cientos de personas, en su mayoría, hombres y jóvenes, ocultan sus rostros con mascarillas y pañuelos. Un grupo se distanció del grueso de la manifestación para hacerse con piedras y lanzarlas a los policías, según constató EFE.
- Tanit, uno de los personajes más emblemáticos de Ibiza: 'Termino mi vida como he vivido, rodeado de amistad
- Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
- Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell
- Los dj que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell no volverán a pinchar en las discotecas de Ocio de Ibiza si habían firmado una cláusula de incompatibilidad
- Francisco Vilás San Julián: «Ayudamos a que el caos sanitario público sea más tolerable, más llevadero»
- Dabiz Muñoz presenta StreetXO Ibiza por todo lo alto con más de 200 invitados: 'No hay nada igual en el mundo
- Dabiz Muñoz, chef con cuatro estrellas Michelin: «Llegar a Ibiza es un movimiento natural para StreetXO»