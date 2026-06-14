En el canal de la Mancha
El Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la presunta "flota fantasma" de Rusia
Con estos barcos, Moscú intenta evadir las sanciones internacionales impuestas por la guerra de Ucrania
Agencias
La Marina Real británica ha interceptado a primera hora de este domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia (la flota de barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania) que intentaba atravesar el canal de la Mancha.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de (el presidente ruso, Vladímir) Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".
"En la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido, el buque 'Smyrtos' fue abordado por comandos de la Infantería de Marina Real y agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen especialmente entrenados, a pesar de los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y continuar su guerra brutal en Ucrania", ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.
El petrolero será trasladado a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra y puesto bajo observación, según añade el comunicado.
La intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, pero es la primera vez que Reino Unido se encarga de una operación de este tipo.
A la espera de más información, Starmer ha agradecido su labor a los participantes de la operación. El Gobierno ruso tampoco se ha pronunciado sobre el incidente.
- Tanit, uno de los personajes más emblemáticos de Ibiza: 'Termino mi vida como he vivido, rodeado de amistad
- Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell
- Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
- Los dj que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell no volverán a pinchar en las discotecas de Ocio de Ibiza si habían firmado una cláusula de incompatibilidad
- Francisco Vilás San Julián: «Ayudamos a que el caos sanitario público sea más tolerable, más llevadero»
- Dabiz Muñoz presenta StreetXO Ibiza por todo lo alto con más de 200 invitados: 'No hay nada igual en el mundo
- Dabiz Muñoz, chef con cuatro estrellas Michelin: «Llegar a Ibiza es un movimiento natural para StreetXO»