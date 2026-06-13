Jóvenes y profesionales cualificados: el nuevo rostro del éxodo migratorio cubano que lastra la economía de la isla

"¿Cuándo fue que todo se volvió insoportable?". Mirta Ojito se hizo la pregunta para tratar de entender su propia vida y la de miles como ella. Había sido de niña pionera comunista con pañoleta y boina roja. En mayo de 1980 se convirtió a los 18 años en una "refugiada mugrienta y empapada en los muelles de Cayo Hueso". Era entonces "demasiado joven y perpleja para comprender del todo" los hechos que la habían traído de Cuba a Estados Unidos. Fue luego periodista del Miami Herald y The New York Times. Entrevistó a Fidel Casto en 1991. En 2006 escribió a El mañana. Memorias de un éxodo cubano. Veinte años atrás, aquel "mañana" no permitía ver un mayor horizonte de penurias como el que azotó a la isla por una combinación de factores internos y externos. Entre 2021 y 2025 abandonaron el país más de un millón de cubanos. Los principales protagonistas de la ola reciente migratoria son jóvenes y profesionales cualificados, entre los 19 y 49 años. Esto ha afectado en especial a la economía antes de que se paralizara por falta de combustible. Un 56% del torrente del último lustro son mujeres. En los años 80, el momento en que Ojito, hija de padres humildes, se fue por el puerto de Mariel, la lengua política del Estado se ensañó con esas 100.000 personas por "abandonar" una Revolución acosada. Los llamó "gusanos". El calificativo brutal perdió peso con el paso de las décadas, en parte debido al enorme flujo de hombres y mujeres que dijeron adiós a sus mundos familiares, laborales, afectivos y geográficos. No podía haber tantos los "gusanos" dentro del país. Más que "abandono" se trató una búsqueda masiva de otros horizontes, entre el desapego político y la urgencia, la necesidad, el pragmatismo y la amargura.

Cuba siempre tuvo una corriente migrante hacia Estados Unidos por razones de cercanía y oportunidades que excedían el historial de malas relaciones bilaterales. Los padres de Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, pertenecieron a las camadas previas e inmediatas a 1959. Entre la entrada triunfal de Castro a La Habana, un 8 de enero de ese año, hasta la Crisis de los Misiles, en octubre de 1962, tuvo lugar la primera oleada de cubanos que saltaron hacia EEUU por cuestiones fundamentalmente políticas. Se calcula que fueron unos 250.000, en su gran mayoría alérgicos al laboratorio socialista que se había puesto en funcionamiento en abril de 1961, pero que desde antes daba suficientes indicios de radicalización. En 1965, Castro permitió la salida de aquellos en condiciones de ser recogidos en el puerto de Camarioca, en la costa norte de la mayor de las Antillas. Decenas embarcaciones se llevaron unos 2.800 familiares antes de que el presidente Lyndon Johnson organizara un puente aéreo conocido como los "Vuelos de la Libertad". Durante siete años "abandonaron" la isla más de 270.000 ciudadanos.

La figura del balsero

Con la crisis del Mariel, en los años 80, partieron por ese puerto de la provincia de La Habana otras 100.000 personas, entre ellos Ojito con sus padres y un escritor notable como Reinaldo Arenas, gracias a los buenos oficios de Gabriel García Márquez. A la par se hizo recurrente la figura del "balsero" para nombrar a aquel que decidió cruzar la corriente del Golfo en un neumático de camión o botes sobrecargados. Se estima que esa tentativa sumamente peligrosa de cruzar un mar saturado de tiburones se repitió miles de veces y muchos murieron en el intento. La llamada "crisis de los balseros" de 1994 involucró a unas 30.000 incursiones. En virtud de los acuerdos migratorios con Estados Unidos derivados de esa situación inédita, producto en parte del colapso económico tras la caída de la Unión Soviética, el principal socio de Cuba, decenas de miles de personas fueron devueltas a ese país tras ser capturadas en el mar. Aquel acuerdo no frenó por completo el ímpetu de cruzar la corriente del Golfo. Solo entre 2022 y 2023, la Guardia Costera estadounidense llegó a interceptar a más de 6.100 balseros.

Para entonces, las restricciones para salir del país se habían flexibilizado de manera considerable. Emigrar dejó de ser necesariamente una condena política de consecuencias irreversibles. Más de un millón de cubanos aprovecharon esa circunstancia. Vendieron todo y pagaron sus billetes o les facilitaron el dinero para marcharse los familiares que se habían adelantado en el deseo de migrar. El éxodo constituyó una desgracia colectiva. Las autoridades lo atribuyeron exclusivamente a las sanciones de EEUU, pero a la par lo consideraron una válvula de escape de la presión interna, mucho más después del estallido social de julio de 2021.

Las condiciones que facilitaron ese goteo humano permanente han finalizado con el cerco energético con el que Donald Trump intenta sofocar a la isla y que ha provocado el desplome de cerca del 50% de los vuelos internacionales. Eso ha coincidido con el fin de los permisos que tenían los cubanos para entrar a los países centroamericanos, en especial Nicaragua, y, desde allí, iniciar su travesía hacia Estados Unidos, con escala previa en México. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la presencia temporal de cubanos cayó un 75% en 2026: apenas se registraron 1.500 cruces irregulares por esa vía. La amenaza de la política de deportaciones de Trump, que ya ha devuelto unos 600 cubanos en lo que va del año, mientras otros han quedado bajo las garras del ICE, ha desincentivado el intento de instalarse en Estados Unidos. Los problemas de conectividad aérea no han cerrado por completo el grifo de la migración: entre enero y junio de 2026, más de 13.000 cubanos han solicitado refugio en Brasil.

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Impacto

El éxodo ha afectado a Cuba de diversas maneras. Ante todo, ha sido un desastre emocional colectivo. La novela de Leonardo Padura, Como polvo en el viento, se centra en la dispersión por el mundo de un grupo de amigos: Estados Unidos, Madrid, Puerto Rico, y Buenos Aires. "Todos los exilios tienen un componente traumático. Para muchas personas salir de su tierra y llegar a otra es abandonar una vida y encontrarse con una diferente, ya comenzada, que tienen que aprender a armar desde el principio y eso puede ser fuente de muchos conflictos mentales", dice un personaje. La realidad es más amarga que la ficción en el país que supo ser del azúcar. Su población pasó entre 2021 y 2025 de los 11 millones a menos de 10 millones. El cambio demográfico tiene otro efecto negativo en un país que ya mostraba signos de envejecimiento alarmantes. Casi el 30% de los cubanos que en la actualidad soportan los apagones y la escasez crónica tienen 60 años. La pregunta que se hizo Ojito todavía taladra a una sociedad abrumada. Cada hombre y mujer tiene su propia cronología de ese momento en la que la ilusión perdida dejó ver el rostro de lo que no se soporta más.