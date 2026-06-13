EEUU derriba drones iraníes sobre Ormuz a pesar del optimismo sobre un posible acuerdo de paz

El Ejército de Estados Unidos ha anunciadoque ha derribado en las últimas horas varios aviones iraníes no tripulados con carga explosiva que iban dirigidos contra el tránsito comercial del estrecho de Ormuz.

En un comunicado publicado este sábado a primera hora, el Comando Central del Ejército de EEUU ha informado de que ha "interceptado" todos los aviones y que "el tráfico marítimo" sobre el estrecho no se ha visto alterado.

Este anuncio tiene lugar en un día de renovado optimismo sobre la posible firma de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para consolidar un alto el fuego que serviría de marco a un mínimo de dos meses de negociaciones de paz, a tenor de las señales mandadas ayer por la mediación paquistaní, que aseguró que ambas partes habían consensuado un "texto final".

Sin embargo, las versiones sobre un memorando de entendimiento difundidas por fuentes iraníes y estadounidenses presentan importantes diferencias sobre puntos claves de la negociación, como el control del estrecho de Ormuz. "Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestas negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará. (...) Esto podría suceder en los próximos días. Tengo buenas esperanzas", ha manifestado este sábado el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, en la televisión estatal.

"Mientras no se haya alcanzado un acuerdo completo sobre todas las cuestiones, no se podrá afirmar con certeza que se haya encontrado un punto de entendimiento con Estados Unidos", ha advertido.

Posible firma en Suiza

Suiza ya se ha ofrecido a acoger una posible firma del acuerdo, justo cuando el lunes debe comenzar una cumbre del G7 con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad francesa de Évian, cerca de Ginebra. Sin embargo, Teherán dijo que el memorando de entendimiento se rubricará "a distancia".

Trump, que ya ha anunciado 39 veces un acuerdo inminente según un recuento de la CNN, tiene dificultades para encontrar una salida a esta guerra impopular entre los estadounidenses, a las puertas de las elecciones de medio mandato de noviembre.

La agencia de noticias iraní Mehr publicó este viernes un borrador de 14 puntos que contenía condiciones tales como el mantenimiento del control sobre Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Según Washington, el acuerdo debe conducir a la reapertura total de Ormuz, debe permitir el "desmantelamiento" del programa nuclear iraní y ayudar a Estados Unidos a recuperar el uranio altamente enriquecido, que sería "destruido en el lugar" y luego "sacado" del país.

Araghchi abogó el viernes por una dilución en territorio iraní de sus reservas de uranio enriquecido al 60%. Diluir ese elemento atómico a un nivel inferior al 5%, lejos del 90% necesario para fabricar la bomba nuclear, permitiría reducir considerablemente la amenaza de un enriquecimiento con fines militares.

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Otro punto de fricción importante es el frente libanés. Según Washington, el acuerdo que se está negociando con Irán incluye efectivamente a ese país vecino de Israel, tal como lo reclamaba Teherán.