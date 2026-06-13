Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Pakistán confirma la existencia de un "texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz" entre Irán y EEUU

Irán afirma que el acuerdo con Estados Unidos se podría firmar en los "próximos días"

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán podría firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos en "los próximos días", de manera digital y no presencial. "Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días", dijo Araqchí en unas declaraciones en la televisión estatal iraní.

"Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota", aseguró el jefe de la diplomacia iraní, contradiciendo las informaciones procedentes de Estados Unidos que apuntan a una posible rúbrica en una ciudad europea.

Según la versión de Araqchí, el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

El diplomático aseguró además que Irán establecerá un sistema de control de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra. En la segunda parte del acuerdo se abordaría más adelante la cuestión nuclear, según el político iraní. Araqchí consideró que "Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos", país que no pudo, en su opinión, derrotar a la República Islámica.