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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza nuevos ataques a Irán contra "múltiples objetivos"

Teherán afirma que responderá a cualquier "ataque o amenaza" después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país

Disparo de un misil durante unas maniobras militares de Irán.

Disparo de un misil durante unas maniobras militares de Irán. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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