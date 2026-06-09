La Comisión Europea propone prohibir la entrada a excombatientes rusos a territorio comunitario en un nuevo paquete de sanciones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este martes el vigésimoprimer paquete de sanciones contra Rusia, que busca reforzar las medidas existentes, incluye por primera vez al sector pesquero y plantea prohibir la entrada a excombatientes del Ejército ruso.

Von der Leyen ha explicado que las sanciones se centran en "los sectores con mayor impacto" para la economía rusa. Esto va desde la energía a los servicios financieros hasta las criptomonedas o, por primera vez, la pesca. "El objetivo de nuestro paquete no podría ser más claro. Queremos mantener la intensidad total de nuestras sanciones", ha dicho la alemana en una declaración sin preguntas a la prensa.

También por primera vez, el Ejecutivo ha propuesto "prohibir la entrada a la Unión Europea a cualquier persona que haya servido en las fuerzas armadas rusas desde el comienzo de la guerra", ha anunciado Von der Leyen. "Europa será inaccesible para cualquiera que haya participado en la invasión de Ucrania", ha sentenciado la alemana.

Límites a los visados

Estonia, con el respaldo del resto de países bálticos y del este, había pedido hace meses que se tomaran medidas contra exsoldados rusos, que considera no solo un problema moral sino también de seguridad. Además, una docena de gobiernos europeos llamaron la pasada semana al Ejecutivo comunitario a endurecer las normas para que los ciudadanos rusos consigan visados de corta duración.

Italia (163.908), Francia (156.815) y España (124.108) son los países que más visados conceden, según un informe de la propia Comisión. "Resulta profundamente perturbador ver el creciente número de turistas rusos que disfrutan de viajes de ocio en playas y centros turísticos europeos, mientras continúan los ataques con misiles y drones contra civiles e infraestructuras en Ucrania", dijeron los gobiernos defensores en la propuesta en un comunicado.

Toque a la energía

Bruselas busca la manera de hacer las sanciones más efectivas. En este sentido, en respuesta a la crisis en Oriente Medio, la Comisión ha propuesto poner en pausa el mecanismo de ajuste del tope al precio del petróleo que los europeos acordaron para tratar de limitar los beneficios que Rusia extrae del crudo.

Ese tope "no fue diseñado para soportar crisis de mercado como la causada por el cierre del Estrecho de Ormuz", ha explicado Von der Leyen. Suspenderlo, ha argumentado la alemana, "dará tiempo a los mercados petroleros para estabilizarse, manteniendo la presión sobre los ingresos de Rusia".

Al mismo tiempo, la Comisión ha propuesto ampliar de nuevo la lista de barcos de la conocida como "flota fantasma" que Rusia usa para sortear las sanciones. Por primera vez, Bruselas ha propuesto incluir a los buques que les abastecen de combustible o infraestructuras críticas como puertos o refinerías que comercian con crudo ruso. Además, las sanciones restringirán la venta de buques metaneros al país.

Comercio y finanzas

Otro sector en el que la Comisión busca reforzar las sanciones es el de los servicios financieros y las criptomonedas. Bruselas ha propuesto ampliar la lista de bancos con los que las transacciones están prohibidas y añadir más empresas y plataformas de criptomonedas que hacen negocios con Rusia.

Además, Bruselas también ha ampliado las restricciones al comercio con el país euroasiático. En particular, incluirá más metales y aleaciones que se utilizan en los sectores aeroespacial y de la defensa. También prohibirán las exportaciones de sistemas de apoyo terrestre para drones y piezas para automóviles o ciertos minerales.

Por último, por primera vez también, la Comisión ha propuesto restringir las importaciones de algunos productos pesqueros o su prohibición total, como en el caso del bacalao. "Alinearemos las restricciones comerciales para Bielorrusia de modo que no pueda servir como puerta trasera para el comercio ruso", ha añadido Von der Leyen.

Presión económica

Para Von der Leyen, la escalada rusa es consecuencia de su "fracasado intento de subyugar a Ucrania". La alemana ha asegurado que el precio que Rusia paga por la invasión "es cada día más alto". Y sobre todo, son los ciudadanos quienes lo pagan con una inflación disparada e impuestos y tipos de interés cada vez más altos, ha dicho la presidenta.

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"Además, nuestras sanciones siguen teniendo un impacto duro y profundo. Están debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia", ha asegurado Von der Leyen. Con este nuevo paquete de sanciones, la UE busca seguir aumentando la presión con el Kremlin, para que el presidente Vladímir Putin vea en la vía diplomática la única salida al conflicto.