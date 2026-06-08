Restricción digital
El Reino Unido prohibirá este mes el acceso a redes sociales de los menores de 16 años
El Gobierno del primer ministro Keir Starmer cambia de parecer y, tras el revés electoral sufrido por los laboristas y la creciente presión social de las familias, se prepara ahora para un veto a las plataformas digitales "perjudiciales"
El Reino Unido también prohibirá el acceso a las redes sociales para los más jóvenes. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, planea anunciar este mes un veto que afectará a los menores de 16 años. Antes, ya había anunciado cambios legislativos para minimizar el impacto de las pantallas, poniendo coto tanto a los chatbots de inteligencia artificial como al scroll infinito de contenido.
El Gobierno se prepara para anunciar una restricción a las plataformas digitales "perjudiciales" antes del próximo 18 de junio, según adelanta Financial Times. Ese día se celebrarán elecciones en la circunscripción de Makerfield, unos comicios que abrirán el camino a que Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, dé el salto al Parlamento para retar a Starmer y postularse para la presidencia del Partido Laborista.
El premier británico confirmó el pasado diciembre que se oponía "personalmente" a restringir el acceso a las redes sociales. Sin embargo, Starmer y su equipo habrían cambiado de parecer debido al "abrumador" respaldo público al veto. Hasta un 90% de los padres y madres que respondieron a la consulta del Ejecutivo se mostraron a favor de una prohibición.
Veto a los deepfakes
El Gobierno laborista anunciará este lunes medidas para vetar los deepfakes y evitar el uso de la IA para generar imágenes sexualizadas de menores que puedan ser utilizadas para la extorsión, informa The Times. También exigirá a empresas como Apple o Google que incorporen algoritmos de detección de desnudos en sus sistemas operativos para evitar que los menores de edad puedan tomar fotos explícitas de sus cuerpos y compartirlas, añade Financial Times. De no acatar, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de legislar.
La restricción a las plataformas para menores de 16 años tardará un poco más en llegar. "El primer ministro no teme enfrentarse a las empresas tecnológicas y a sus directivos para proteger a los jóvenes", han explicado fuentes de Downing Street al medio de Londres.
De esta manera, el Reino Unido pretende unirse a la lista cada vez más extensa de países que apuestan por una restricción del acceso a Internet para los más jóvenes. Caso paradigmático es el de Australia, que ya la aplica desde finales de 2026. Otros como España, Francia, Dinamarca o Portugal estudian medidas para seguir esos pasos. Grecia ya ha confirmado que su prohibición, para menores de 15 años, entrará en vigor en enero de 2027.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rescatan a una mujer que se estaba ahogando en una playa de Ibiza
- Un Porsche queda suspendido sobre el guardarraíl tras salirse de la vía en la carretera de Sant Antoni
- Un seminarista de Ibiza da la comunión en la misa del papa en Madrid
- Una finca rústica en Ibiza sale a la venta con un importante descuento: estas son las condiciones
- Todas las imágenes de la Pasarela Adlib Ibiza 2026
- Vivienda en Ibiza: Un naufragio que cambió la vida a Zenón Helguera
- Alfonso Rojo, presidente de Pimeef: 'Las empresas de Ibiza estamos sufriendo una pandemia en silencio: la del absentismo laboral
- Se vende una villa del siglo XVIII con una campana de capilla original en Ibiza