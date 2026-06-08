Fujimori le saca menos de un punto de ventaja a Sánchez en el sondeo a pie de urna del segundo turno en Perú

Keiko Fujimori le lleva menos de un punto de ventaja a Roberto Sánchez, según un sondeo a pie de urna de la Datum, América TV y el diario limeño El Comercio. Ipsos, en tanto, le asigna a Fujimori un 50,7%, contra 49,3% de su oponente. El margen de error de las consultoras, superior a los tres puntos, obligaba a los contendientes a aceptar una situación de virtual empate técnico que solo se resolverá cuando se cuente hasta el último voto, y eso no ocurrirá en los próximos días, según admitieron las autoridades electorales. La segunda vuelta electoral obliga a los peruanos a una tensa espera en medio de rumores sobre irregularidades que tuvieron que ser desmentidos en más de una ocasión.

La Defensoría del Pueblo descartó el "uso sistemático de un posible intento de fraude", después de que se conocieran algunos casos de adulteración de cédulas electorales. Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, llamó a los medios a actuar con "responsabilidad" ante hechos hasta el momento mínimos. "No podemos hablar irresponsablemente de fraude. Tenemos que ser firmes, como sistema electoral, de que el proceso se ha llevado con regularidad". Señaló no obstante que las irregularidades han comenzado a ser investigadas. Burneo informó además que el resultado final de la segunda vuelta presidencial estaría "en los próximos 30 días".

Las elecciones de este domingo enfrentan a dos visiones de país. La candidata de Fuerza Popular levanta las banderas de su padre, el autócrata Alberto Fujimori, actualizadas con un mayor énfasis en los programas económico y de seguridad de las actuales experiencias de los gobiernos de derecha en la región. Sánchez, en tanto, expresa un nuevo intento de la centroizquierda de acceder al Palacio Pizarro. "Llegamos a estos comicios con una alta desconfianza interpersonal, una de las más altas de la región, y no solo hacia los políticos, sino también hacia el que piensa distinto", reconoció el diario La República en su editorial.

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El Comercio advirtió que en la contienda de este domingo no puede haber margen de error por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). "Los errores de los organismos electorales durante los comicios son siempre inexcusables. Han tenido años de preparación y millones de soles para ese preciso momento, y lo que está en juego es posiblemente lo más sagrado de la democracia: el derecho a elegir y la confianza en que el gobierno por venir es la legítima expresión de la gente". Las encuestas previas a los comicios y el propio sondeo a pie de urna confirman la impresión de los analistas de que los peruanos asistirán a "una final de fotografía, posiblemente con muy pocos votos" decidiendo el segundo turno. "Eso pondrá presión adicional sobre un sistema que debe estar ya preparado para responder a ese escenario". El Comercio advirtió que, si el resultado final es rechazado por algún candidato o un grupo mayor de sus simpatizantes, "solo un proceso ejemplar puede despejar rápidamente las acusaciones de fraude o pedidos de nulidad".