Cazas aliados derriban un dron que había ingresado en el espacio aéreo de Letonia

Cazas aliados derribaron este lunes sobre Letgalia, en el este de Letonia, un dron extranjero que había ingresado en el espacio aéreo del país como resultado de la guerra electromagnética rusa, informaron las Fuerzas Armadas Nacionales del país báltico en un comunicado.

Previamente, las Fuerzas Armadas habían informado en la red social X de la existencia de una "posible amenaza" en las regiones de Alūksne, Ludza, Balvi y Rēzekne, y de que se habían activado los cazas de la misión de patrullaje del espacio aéreo báltico de la OTAN. SARGS, una página creada por el Ministerio letón de Defensa, señaló que fueron cazas franceses los que derribaron el dron.

De momento Letonia no ha revelado si se trata de un dron ucraniano desviado por Rusia, ni tampoco Kiev se ha pronunciado al respecto. Se trata de la primera vez desde que comenzaron a detectarse drones procedentes del extranjero en el espacio aéreo letón que un vehículo aéreo no tripulado es derribado.

Las Fuerzas Armadas Nacionales subrayaron que han reforzado las capacidades de defensa aérea en la frontera oriental mediante el envío de unidades adicionales. También advirtieron que, mientras continúe la agresión rusa en Ucrania, es posible que se repitan casos en los que una aeronave no tripulada extranjera entre o se aproxime al espacio aéreo letón.

En mayo pasado el Gobierno tripartito de la entonces primera ministra letona Evika Siliņa, perdió la mayoría parlamentaria y ella dimitió a raíz precisamente de una crisis ocasionada por el impacto de dos drones ucranianos desviados en una infraestructura energética. La crisis de Gobierno se desató cuando dos drones ucranianos se desviaron, debido a las medidas de guerra electrónica rusa, según aseguró entonces el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y penetraron en el espacio aéreo letón, donde provocaron una explosión al impactar en un depósito de petróleo vacío en Rēzekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia.

Siliņa responsabilizó al hasta entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, del fracaso a la hora de interceptar los drones y forzó su dimisión, algo que no gustó al socio de ese partido, que le retiró la confianza.