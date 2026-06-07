EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Raúl Castro participa en un acto de ascensos y condecoraciones a militares en Cuba

El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) participó este sábado en un acto de ascensos y condecoraciones en La Habana a varios oficiales del Ministerio del Interior (MININT), difundió en sus redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"Junto al General del Ejército y con motivo del 65 aniversario del glorioso MININT, participamos en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria. Felicidades a todos, con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada", puntualizó Díaz-Canel en su mensaje.

La ceremonia de hoy es la segunda aparición pública de Castro en los últimos dos días, después de que fuera imputado de cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace treinta años.