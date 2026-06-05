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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

Donald Trump ha asegurado que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, si se alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra

El momento de un ataque de Israel en la localidad libanesa de Arnoun, este jueves.

El momento de un ataque de Israel en la localidad libanesa de Arnoun, este jueves. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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