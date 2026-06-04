Kim Jong-un aboga por una expansión "exponencial" del arsenal atómico de Corea del Norte

Un paseo entre centrifugadoras para enviar un mensaje al mundo y especialmente a Donald Trump: quizá logre detener el presunto programa nuclear iraní pero el norcoreano está consolidado y en ágil expansión. Su líder, Kim Jong-un, ha visitado una nueva planta nuclear y ordenado la multiplicación "de las fuerzas nucleares de forma exponencial", según la prensa nacional.

También ha desvelado Kim que su país ha doblado su arsenal atómico, sin concretar cifras, y felicitado a sus ingenieros. No hay contrastación posible y el régimen no es ajeno a las hipérboles. Los expertos internacionales hablan de una cincuentena de cabezas nucleares e incluso de un centenar. Seúl sostenía en 2018 que el número oscilaba entre las 20 y las 60. Son números ridículos en comparación con otras potencias nucleares pero suficientes para provocar la inquietud en el vecindario y arrastrar a la mesa de negociaciones a Trump en condiciones de igualdad. Kim ha justificado la mejora del arsenal, tanto en calidad como en cantidad, por la nómina de "feroces enemigos", en una probable alusión a Corea del Sur y Estados Unidos.

Las plantas nucleares para enriquecer uranio fueron un secreto durante muchos años. El mundo sabía que existían pero desconocía su ubicación o aspecto. La información más fidedigna era la entusiasta descripción de Siegfried Hecker, ex director del Laboratorio Nuclear de los Álamos, del complejo de Yongbyon. "En lugar de las decenas de máquinas que esperábamos, vimos una moderna y limpia planta con más de mil centrifugadoras, perfectamente alineadas", alabó. El centro de control, añadió, era tan "increíblemente moderno" que podría pasar por estadounidense. Fue en 2010, apenas cuatro años después de su primer ensayo nuclear norcoreano.

Fabricación en masa

En septiembre de 2024 sorprendió la prensa oficial con un extenso reportaje gráfico que mostraba a Kim en unas instalaciones de enriquecimiento de uranio. La de hoy es la tercera visita mediática a una planta nuclear y el corolario de la transición de la clandestinidad a la impúdica exposición.

El país cuenta con cuatro plantas para enriquecer uranio y funcionan a diario, según Seúl. En ellas incluye a Yongbyon, el corazón del programa nuclear nacional. La Agencia Internacional de Energía Atómica, en cambio, tiene localizadas un par: Yongbyon y Kangson. Estados Unidos reveló en abril que Corea del Norte estaría levantando instalaciones adicionales en Yongbyon con el mismo fin. La cadena oficial KCNA sólo desvela que la planta visitada por Kim usa "la más sofisticada tecnología" pero no aclara si se trata de Yongbyon o de otra de la que se desconoce su existencia.

Los norcoreólogos, ese gremio consagrado al estudio del país más enigmático, elaboraban teorías hoy sobre el significado. Los funcionarios del departamento de municiones que secundan a Kim sugieren que Corea del Norte ha pasado de la fase de investigación y producción al de la fabricación en masa. Las fotografías sobre el centro de control, por su parte, certifican que el centro está ya completado y funcionando.

Un Estado nuclear

Corea del Norte nunca elige al azar el momento de sus mensajes. Este llega en las vísperas de la llegada de Xi Jinping, presidente chino, a Pionyang. Y también en medio de las negociaciones entre Irán y Washington en la que esta ha fijado su línea roja en que aquella no obtenga el arma nuclear. Trump también negoció con Kim Jong-un la desnuclearización en su primer mandato. Hanoi y Singapur fueron los escenarios de dos históricas cumbres que fracasaron porque a Trump le interesaron más las fotos para la hemeroteca que pactar una hoja de ruta viable.

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Su regreso a la Casa Blanca ha devuelto las esperanzas de diálogo en el último fósil de la Guerra Fría y ninguna de las partes han desmentido los rumores de nuevas negociaciones. La postura de Trump es más realista que la de su antecesor, Joe Biden: Corea del Norte es un estado nuclear, lo quiera o no Washington, y ese terreno de juego es muy diferente al de Irán. Pionyang se ha armado hasta los dientes en los últimos años, incluyó en su Constitución la condición de Estado nuclear y ha insistido en que la decisión es irreversible. "El concepto de desnuclearización ha dejado de tener sentido. Eso es lo último que pueden esperar de nosotros", afirmó Kim en septiembre en el Parlamento.