Trump abronca a Netanyahu por teléfono: "Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí"

El presidente estadounidense, Donald Trump, pierde la paciencia con su principal aliado, el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu. "Estás jodidamente loco", le dijo en una llamada telefónica este lunes después de que el líder hebreo ordenara ataques contra Beirut, una línea roja establecida por el mandatario republicano para evitar el descarrilamiento de las negociaciones con Irán. "Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", reprochó Trump, que ha batallado para que se le conceda un indulto a Netanyahu por sus juicios por corrupción. Pese al alto el fuego anunciado por el líder estadounidense, los ataques cruzados entre Hezbolá e Israel han continuado.

Aunque Trump no ha expresado públicamente su descontento, un funcionario estadounidense ha confirmado al medio del mismo país Axios que la llamada estuvo llena de improperios y reproches por la ingratitud del israelí. Una segunda fuente informada sobre la llamada ha dicho al mismo portal que Trump estaba "furioso" y que en un momento dado le gritó a Netanyahu: "¿Qué demonios estás haciendo?". Pese a que los aliados han tenido momentos de desencuentro desde la entrada a la Casa Blanca del estadounidense hace un año y medio, esta es probablemente una de las peores conversaciones que han tenido. "La ira de Trump parecía estar motivada por el hecho de que la decisión de Netanyahu de intensificar la tensión en el Líbano amenazaba con hacer fracasar sus negociaciones con Irán", según Axios.

Continúan los ataques

Un funcionario estadounidense ha alertado de que Trump "en los últimos días sentía que Netanyahu estaba intensificando la situación de manera desproporcionada". Otro afirmó que al presidente estadounidense "le preocupaba el hecho de que Israel hubiera matado a tantos civiles en el Líbano, y se oponía a que los israelíes derribaran edificios para eliminar a un solo comandante de Hezbolá". La semana pasada Netanyahu anunció la intensificación de su ofensiva militar contra el Líbano. Más allá de la ocupación de una amplia franja de la región fronteriza y los continuos bombardeos sobre el sur y el este del país de los cedros, el Ejército israelí ha ampliado su operación terrestre en la región oriental, de donde ha exigido el desplazamiento forzoso de toda la población.

A la trágica situación del sur, que ha ahondado la grave crisis humanitaria que azota el país, se le sumaron el lunes las amenazas contra Beirut. Las autoridades castrenses israelíes ordenaron a la población que abandonara sus hogares antes de ser bombardeados, desatando el caos en la capital libanesa. Finalmente, la intervención de Trump detuvo los ataques inminentes, pero no ha frenado la violencia israelí sobre el territorio libanés. Durante la noche, docenas de ataques han aterrorizado a la población del sur del país. Sólo el lunes los aviones de guerra golpearon 42 aldeas, algunas varias veces, mientras que los drones realizaron 14 ataques en diferentes localizaciones y el fuego de artillería alcanzó 19 ubicaciones, según el recuento del medio libanés L’Orient-Le Jour.

Sigue la invasión terrestre

También las tropas israelíes han continuado avanzando por tierra en medio de intensos combates con los milicianos de Hezbolá. Un ataque perpetrado la noche del lunes contra una casa en Marwanieh, en el distrito de Sidón, acabó con la vida de toda una familia e hirió a varias personas. Dos misiles destruyeron por completo el edificio que se derrumbó sobre la familia Abdallah, matando a seis personas, entre ellas tres niños. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, la zona fue alcanzada por segunda vez, hiriendo a diversas personas, entre ellas varios rescatistas. Un coche ha sido alcanzado por fuego israelí varias veces en Toul, cerca de Nabatiye, matando a un dentista, el doctor James Karam, su hija Theodosia que volvía de hacer sus exámenes finales en Sidón y otro familiar.

Los ataques perpetrados durante la noche del domingo al lunes cerca del hospital Jabal Amel en Tiro han dejado ocho muertos, después de que uno de los heridos falleciera este martes. A su vez, el Ejército israelí ha informado a primera hora de este martes que había interceptado "dos proyectiles disparados desde el Líbano hacia el norte de Israel" y que una "aeronave sospechosa" cayó posteriormente en territorio israelí cerca de la frontera con el Líbano. Hezbolá aún no ha emitido un comunicado reivindicando la autoría del ataque, aunque Trump declaró el lunes que el grupo se había comprometido a una tregua.

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Tras el anuncio del presidente, el diputado de Hezbolá, Hasán Fadlallah, afirmó que "un alto el fuego total sería el preludio de la retirada de las tropas israelíes de todo el territorio libanés" y que apoyan "un alto el fuego total en todo el territorio libanés", no sólo uno que sólo afecte a Beirut. "Hablé con el presidente Trump esta noche y le dije que si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas" en la capital libanesa, insistió Netanyahu el lunes por la noche. "Nuestra postura sigue siendo la misma; al mismo tiempo, el Ejército israelí continuará operando según lo previsto en el sur del Líbano", declaró, desafiando a su aliado.