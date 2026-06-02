Seísmo
Un terremoto de magnitud 6,2 en la costa de Calabria sacude el sur de Italia
El seísmo ha tenido lugar a una profundidad de unos 250 kilómetros y a 20 del litoral, y se ha sentido ampliamente desde Lacio hasta Sicilia
EP
Un terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido la costa de Calabria, en el extremo meridional de la península itálica, y se ha sentido en todo el sur de Italia, si bien hasta el momento no se han registrado daños.
"Un terremoto de magnitud ML 6,2 fue registrado por las estaciones de la Red Sísmica Nacional a las 0.12 horas del 2 de junio de 2026, con su epicentro en el mar aproximadamente a 20 kilómetros de la costa noroccidental de Calabria, cerca de Amantea (provincia de Cosenza)", según ha informado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).
El temblor ha tenido lugar "a una profundidad considerable, aproximadamente 250 kilómetros", ha señalado el Instituto, que ha recogido que, "pese a la gran profundidad del hipocentro, el terremoto, ocurrido en el mar Tirreno, se ha sentido ampliamente desde Lacio hasta Sicilia, como lo demuestran los cuestionarios recibidos" por el organismo.
El INGV ha explicado que los terremotos profundos son "característicos" de la zona meridional del mar Tirreno en la que ha tenido lugar este último, y ha precisado que son "causados por el proceso geológico de subducción de la litosfera jónica bajo Calabria".
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