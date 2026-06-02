Netanyahu lleva al límite a Trump y erosiona la relación de Estados Unidos con Israel

Después de su primera reunión con Binyamín Netanyahu, en 1996, Bill Clinton descargó su furia ante su equipo, irritado por la soberbia mostrada por el primer ministro israelí.

- "¿Quién coño se cree que es? ¿Quién es aquí la puta superpotencia?", clamó Clinton, según cuenta el exnegociador del Departamento de Estado Aaron David Miller.

Netanyahu se ha jactado en varias ocasiones durante su carrera de tener bajo control a Washington. "Yo sé lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es algo que se puede mover muy fácilmente en la dirección correcta. No se interpondrán", dijo el premier en 2001 sin saber que le estaban grabando.

Esa altivez de Netanyahu, unida a su belicismo parece haber llevado al límite al presidente Donald Trump. "Estás jodidamente loco", le dijo en una llamada telefónica este lunes después de que el líder israelí ordenara intensificar los ataques contra Beirut a pesar del alto el fuego, una línea roja establecida por el mandatario republicano para evitar el descarrilamiento de las negociaciones con Irán. "Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", reprochó Trump, que ha llegado a pedir que se conceda un indulto a Netanyahu en sus causas por corrupción, informa Andrea López-Tomás.

"Es muy llamativo que hayan filtrado la conversación de Trump con Netanyahu: querían que se conociera. Trump le está diciendo a Netanyahu que Israel sin EEUU no es nadie. Es difícil ver escenario alguno en el que Netanyahu salga bien parado de esto", opina en conversación con EL PERIÓDICO Haizam Amirah-Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC). "Este tipo de enfrentamiento era inimaginable hace dos o tres años. Supone un daño para Israel en su relación con el único país que realmente le importa, muy por encima de Alemania; el que garantiza que Israel opere con impunidad".

El fiasco de la guerra contra Irán

Trump está tratando sin éxito de conseguir un alto el fuego con Irán. Debe reabrir el estrecho de Ormuz para evitar un daño mayor a la economía de Estados Unidos (el precio de la gasolina ha tocado máximos) y poner fin a una aventura militar fallida en la que le metió el propio Netanyahu.

El 60% de los adultos estadounidenses tiene ya una opinión desfavorable de Israel, según las últimas encuestas

En una reunión del 11 de febrero, Netanyahu fue recibido de forma excepcional en la Situation Room de la Casa Blanca. Allí hizo una presentación de una hora intentando convencer a Trump de la oportunidad de atacar Irán, según el The New York Times. Sostuvo que Irán estaba maduro para un cambio de régimen. Presentó la guerra como una operación de victoria rápida que permitiría destruir el programa balístico iraní. El pueblo se alzaría contra los ayatolás, pronosticó. Las minorías kurdas tomarían las armas contra los líderes chiíes. La respuesta de Irán sería contenida.

El director de la CIA, John Ratcliffe, habría descrito los escenarios de cambio de régimen como una "farsa"; Marco Rubio, como "basura". J.D. Vance se opuso. Pero el presidente americano se fio de su instinto y de su cercanía con Netanyahu. Todo salió al contrario de lo que Netanyahu vendió a Trump.

No es de extrañar que ahora Trump se sienta engañado, como ha trasladado indirectamente su secretario de Estado, Marco Rubio.

Binyamín Netanyahu y Donald Trump, en una reunión en el Despacho Oval el pasado 29 de septiembre. / AVI OHAYON / DPA / EUROPA PRESS

Por eso, el hecho de que Netanyahu ordenara una ofensiva contra la capital de Líbano, Beirut, pocas horas después de que la Casa Blanca anunciara un texto marco para las negociaciones de paz con Irán, no hizo sino echar sal en la herida. Era un boicot en toda regla.

Erosión de las relaciones EEUU-Israel

¿Se está erosionando la relación bilateral entre Estados Unidos e Israel? Las pruebas empiezan a ser abrumadoras.

En el terreno político, se ha producido una pequeña pero inédita revuelta dentro del propio Partido Republicano. Entre los congresistas y senadores conservadores que le han afeado a Trump su política entregada hacia Israel destacan Thomas Massie, Rand Paul y Marjorie Taylor Greene; en el ecosistema mediático MAGA (Hagamos Estados Unidos Grande de Nuevo, por sus siglas en inglés), los más explícitos han sido Tucker Carlson, Megyn Kelly, Matt Walsh y Steve Bannon. Las críticas no son "propalestinas", sino America First: el presidente prometió poner los intereses estadounidenses por delante, pero pocos ven qué gana Estados Unidos con esta guerra. Perciben la política exterior como subordinada a Israel.

"Trump le está recordando a Netanyahu que Israel sin Estados Unidos no puede sostenerse", apunta Haizam Amirah-Fernández

"Están llegando al entendimiento de que la alianza con Israel está suponiendo para Estados Unidos un coste cada vez mayor. Todavía no es el sentir mayoritario pero, comparado con hace tres años, el salto es gigante", opina Amirah-Fernández. "Sobre todo hay un salto generacional. Se está deteriorando la imagen de Israel entre los jóvenes estadounidenses, especialmente entre los demócratas e independientes, pero también entre los republicanos".

Israel pierde apoyo en EEUU

Gallup registró en febrero de 2026 que, por primera vez en más de dos décadas, los palestinos superan a Israel en simpatía pública: un 41% de estadounidenses que dice simpatizar más con los palestinos frente a un 36% más con los israelíes. Entre los demócratas, el 65% simpatiza más con los palestinos y solo el 17% más con los israelíes.

El cambio generacional es aún más nítido: entre los jóvenes de 18 a 34 años, el apoyo relativo a los palestinos duplica ampliamente al de Israel.

Otro informe de Pew confirma esa tendencia con otro dato de fondo: el 60% de los adultos estadounidenses tiene ya una opinión desfavorable de Israel, una cifra que sube al 80% entre los demócratas.

Washington, 26 abr 2024. Estudiantes propalestinos y simpatizantes protestan en la Universidad George Washington para exigir que la institución deje de invertir en empresas que suministran armas a Israel / SHAWN THEW / EFE

También se deteriora la imagen de Netanyahu: casi seis de cada diez estadounidenses dicen tener poca o ninguna confianza en él, un rechazo que entre los demócratas alcanza el 76%.

De momento, el cambio no ha roto el poder de los grupos de presión proisraelíes en el Congreso de Estados Unidos, pero empieza a haber iniciativas inéditas. En abril de 2026, el Senado votó dos resoluciones impulsadas por Bernie Sanders para bloquear ventas de armas a Israel por casi 450 millones de dólares. No fueron aprobadas, pero más de tres cuartas partes del caucus demócrata votó a favor de frenar al menos una de las ventas.

La guerra de Irán debilita a Israel y EEUU

La guerra de Irán da muestras de haber debilitado la posición estadounidense en el mundo.

Estados Unidos ha sido durante décadas el hegemón y policía de los mares. Su Armada garantizaba la libertad de navegación. Ahora, ese paradigma está en entredicho. No ha sido capaz de reabrir el estrecho de Ormuz.

Irán ha salido fortalecido, porque ha exhibido una nueva arma de coerción económica: con unos pocos drones y misiles ha interrumpido varios meses el tránsito de un quinto del petróleo y gas mundial.

Washington está siendo "humillado" por Teherán en las negociaciones (en palabras del canciller alemán, Friedrich Merz) con condiciones duras que no se habría atrevido a pedir hace medio año, como el descongelamiento de las decenas de miles de millones de fondos iraníes congelados.

Islamabad, 11 abr 2026. El vicepresidente de EE UU, JD Vance, llega a la base aérea Nur Khan, en Rawalpindi, al frente de una delegación estadounidense para participar en conversaciones con Irán. / Europa Press / Wang Shen

Irán ha dañado el grueso de las bases de Estados Unidos en los países aliados del golfo Pérsico y ha provocado el desabastecimiento de misiles defensivos en el arsenal estadounidense.

El fortalecimiento regional de Irán debilita a Israel a medio y largo plazo. Y el debilitamiento de la alianza histórica con Estados Unidos es un golpe duro para Israel, un país que necesita el material militar y el apoyo político estadounidense para librar sus guerras en la región.