El Gobierno británico publica más de un millar de documentos sobre Peter Mandelson, el exembajador en EEUU vinculado con Epstein

El Gobierno británico ha publicado este lunes más de 1.500 páginas de documentos relacionados con el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein, en diciembre de 2024. Unos documentos cuya publicación ha sido forzada por la oposición y que tratan de poner luz sobre los motivos que llevaron a su confirmación en el cargo a pesar de las advertencias de los funcionarios del Ministerio de Exteriores, quienes alertaron de sus conexiones con Epstein y con altos cargos de China y Rusia durante el proceso de selección.

Los archivos publicados este lunes han revelado las reservas de Mandelson a la hora de facilitar información sobre sus contactos extranjeros. En un intercambio de correos electrónicos en enero de 2025, el exembajador pidió a una de las personas encargadas del proceso de selección que fuese más específica a la hora de reclamarle información sobre estos contactos. “¿Te refieres literalmente a todos los ciudadanos extranjeros con los que me he reunido alguna vez? Supongo que no”, preguntó Mandelson.

Cuando los funcionarios le pidieron que se centrase en personas con las que mantenía una “amistad personal” o “vínculos profesionales”, el exembajador se negó a proporcionar detalles. “Tengo un gran número de conocidos extranjeros, pero no los describiría como amistades actuales o contactos profesionales personales”, respondió. A pesar de su escasa colaboración, el nombramiento siguió adelante.

Preguntas sin respuesta

Los documentos han revelado conversaciones privadas entre Mandelson y miembros destacados del Gobierno y han dejado en evidencia su capacidad de influencia en el Ejecutivo. Pero siguen sin responder a uno de los principales interrogantes: quién fue el responsable último de la elección de Mandelson para el cargo y por qué tomó esta decisión incluso a pesar del riesgo político que conllevaba.

Las presiones de la oposición y de una parte importante de la bancada laborista obligaron a dimitir el pasado febrero a Morgan McSweeney, hasta entonces jefe de gabinete de Starmer y persona muy cercana a Mandelson, por su papel en el nombramiento. Pero todavía existen dudas sobre hasta qué punto el primer ministro conocía los detalles de los vínculos del exembajador con Epstein y estaba al tanto de las reservas expresadas por los funcionarios públicos durante el proceso de selección.

“En todos estos documentos, la presencia del primer ministro es prácticamente inexistente, a pesar de que fue él quien nombró a una persona para dirigir la misión diplomática de mayor rango”, ha señalado el portavoz del Partido Conservador en este asunto, Alex Burghart. ”No hay prácticamente nada a su nombre. Es como si, de alguna manera, hubiera nombrado a Peter Mandelson embajador sin dejar ningún rastro documental de esa decisión. Es realmente difícil de creer”.

Investigación policial

El Gobierno asegura que la publicación de los documentos se ha llevado a cabo con la máxima transparencia y ha recordado que algunos de ellos —posiblemente los más esclarecedores— no han sido revelados a petición de la Policía Metropolitana, la cual está investigando al exembajador por filtrar supuestamente información confidencial a Epstein durante su etapa como ministro en el Gobierno laborista de Gordon Brown.

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“Estos documentos se harán públicos una vez concluidas las pesquisas o en el momento en que su divulgación ya no suponga un perjuicio para la investigación policial”, ha asegurado el secretario en Jefe de Downing Street, Darren Jones, en una declaración este lunes en la Cámara de los Comunes. Jones ha anunciado la celebración de un debate este miércoles en el Parlamento sobre este asunto para dar tiempo a los diputados a examinar con detalle los miles de documentos publicados.