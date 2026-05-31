Trump habría pedido algunas enmiendas a un futuro acuerdo de paz con Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió enmendar algunos aspectos de un futuro acuerdo de paz con Irán relativos al programa nuclear de Teherán y a la reapertura del estrecho de Ormuz, según informó el medio digital Axios.

Trump solicitó a su equipo negociador que introduzca modificaciones en el borrador en cláusulas relativas al programa atómico de los ayatolás, que han incluido un compromiso de no intentar desarrollar un arma nuclear, pero no han introducido concesiones específicas en lo referente a la entrega de sus reservas de uranio, según Axios, que cita a dos altos funcionarios estadounidenses.

Plazo de 60 días

De acuerdo con las fuentes, el documento establece un plazo, a partir de la firma del acuerdo, de 60 días para negociar los compromisos nucleares de Irán y el levantamiento de sanciones por parte estadounidense, y lo primero a tratar sería la gestión de las reservas de uranio enriquecido iraníes y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.

Uno de los funcionarios citados por el medio digital aseguró que Trump quiere "mayores precisiones" sobre la forma y los plazos en que Estados Unidos obtendrá ese uranio.

Reapertura de Ormuz

El presidente estadounidense también habría pedido modificar la redacción de algunos pasajes relativos a la reapertura del estrecho de Ormuz y a Trump se la ha informado a su vez que los iraníes tardarán unos tres días en brindar una respuesta a sus sugerencias.

Trump ha guardado silencio este sábado con respecto al acuerdo de paz sobre el que supuestamente iba a tomar una "decisión final" el viernes tras reunirse con su equipo de asesores de seguridad.

El magnate neoyorquino ha decidido permanecer en la Casa Blanca todo el fin de semana en vez de desplazarse a sus residencias en Florida o Nueva Jersey que acostumbra a visitar, y hoy acudió a jugar al golf en el campo que posee en el estado de Virginia, a unos 40 kilómetros de Washington, sin realizar declaraciones a los medios.

Por otra parte, la cadena Fox emitió hoy mismo una entrevista que Trump concedió a su nuera, la presentadora Lara Trump, esta semana.

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Durante la entrevista, grabada el jueves, Trump no se refirió a la "decisión final" sobre el acuerdo y simplemente insistió en que no tiene prisa por cerrar las negociaciones porque quiere un "buen trato" y subrayó que necesita ante todo dos garantías por parte de Teherán: que el estrecho quede reabierto y que Irán no pueda tener un arma atómica.