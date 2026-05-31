Israel amplía su operación terrestre en el Líbano y captura un castillo medieval protegido por la UNESCO

En el sur del Líbano, los fantasmas del pasado retornan y se vuelven a hacer presentes. La bandera israelí que ahora corona el castillo de los cruzados de Beaufort ya no está solo en las fotografías de los 18 años de ocupación militar israelí que finalizó en el 2000 en la región oriental del país de los cedros, sino que es parte de una nueva realidad. Este fin de semana las tropas israelíes han ocupado este estratégico enclave, protegido por la UNESCO, en su ampliación de la ofensiva terrestre sobre el sur del Líbano. En pleno alto el fuego, los soldados israelíes continúan ocupando cada vez más territorio libanés, mientras Hezbolá no detiene sus ataques.

Desde lo alto del castillo de Beaufort, se puede observar gran parte del río Litani. Esta vía fluvial que desemboca en el Mediterráneo y se encuentra a 30 kilómetros de la frontera actual es la nueva línea fronteriza que quieren imponer las autoridades militares israelíes con su país vecino. Por eso, en la última semana, el Ejército ha declarado todo el sur del Líbano una zona de combate y ha obligado a la población a desplazarse más al norte, en concreto del río Zahrani, 10 kilómetros más al norte del Litani. Para los israelíes, igual que lo fue para los cruzados o para los musulmanes de Saladino en el siglo XII, o para los franceses durante el mandato o para los palestinos durante la guerra civil libanesa, Beaufort siempre ha sido un punto clave para dominar la planicie del sur del país.

"Cuarenta y cuatro años después de la heroica Batalla de Beaufort [durante la guerra civil libanesa], soldados del Ejército israelí, liderados por la Brigada Golani, regresaron a la cima de Beaufort y una vez más izaron allí la bandera israelí y la bandera de Golani", ha celebrado el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado. Esta nueva captura se enmarca en medio del anuncio de una operación militar en el sur del Líbano con el objetivo declarado de destruir infraestructuras del partido-milicia chií Hezbolá y fortalecer su presencia operativa cerca de la frontera entre ambos países. Hasta el punto de que este domingo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que la toma del lugar supone un "hito crucial" y un "cambio radical en la política" que Israel lleva a cabo en el país vecino. "Hemos superado la barrera del miedo", ha dicho Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, donde ha informado de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de "consolidar y extender" el control israelí "sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hezbolá", sin dar detalles de esos sitios.

"Castigo colectivo"

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha hecho saltar la voz de alarma por la gravedad de la situación. "Lo que hemos presenciado no es simplemente una expansión o incursión israelí", ha declarado este sábado en un discurso televisado dirigido al pueblo libanés. "Israel no solo ataca lugares específicos, sino que lleva a cabo una política de destrucción generalizada de ciudades y pueblos, así como de todos los medios de subsistencia que allí se encuentran, al tiempo que provoca desplazamientos masivos de población que constituyen un castigo colectivo infligido a nuestra población pacífica; estas son políticas condenadas por todas las normas y el derecho internacional", ha declarado, denunciando la "escalada peligrosa y sin precedentes" y exigiendo un "alto el fuego inmediato".

Sobre el papel, ambos países se encuentran en una situación de cese de hostilidades desde el pasado 17 de abril, cuando Estados Unidos medió una tregua en el Líbano como parte del alto el fuego con Irán. Desde entonces, las tropas israelíes han matado a más de un millar de personas en bombardeos indiscriminados, han provocado el desplazamiento de una cuarta parte de la población, más de un millón de personas, y continúan arrasando aldeas enteras en el sur del país. Al menos 3.371 personas han muerto y 10.129 han resultado heridos desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo. Solo el viernes, el Ejército israelí provocó 16 víctimas mortales.

A las afueras de Nabatiye

Las fuerzas israelíes se encuentran ahora en las afueras de Nabatiye, una ciudad clave para la economía del sur del Líbano y un importante centro cultural de la región. Si esta ciudad de mayoría chií, situada a ocho kilómetros del castillo de Beaufort, cayera, supondría un hito significativo que devolvería a los habitantes a la realidad de ocupación que sufrieron durante 18 años, de 1982 al 2000, cuando Hezbolá liberó el sur del país. Nabatiye es una urbe esencial en el imaginario libanés de resistencia, porque, al encontrarse a sólo 13 kilómetros de la frontera con Israel, ha tenido un papel histórico al hallarse en la primera línea de los ataques israelíes.

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Hezbolá, a su vez, ha redoblado las agresiones contra las tropas israelíes que se encuentran en el sur del Líbano. El lanzamiento de drones suicidas durante esta tregua se ha convertido en la mayor pesadilla del Ejército israelí, ya que más de una decena de soldados han perdido la vida a causa de su impacto. El sábado por la noche un dron con visión en primera persona pilotado por Hezbolá atacó una posición donde operaban soldados de la unidad Givati y la explosión mató a un soldado e hirió a otros cuatro. Además, otros dos soldados libaneses, que no participan en el conflicto con Israel, han resultado "gravemente heridos al ser atacados por un dron israelí hostil dentro de un vehículo" cerca de Nabatiye.